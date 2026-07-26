Son Dakika | Butlan CHP'sinin etkinliğine figüran taşınmıştı: Başsavcılık inceleyecek
Son dakika haberi... Mutlak butlan CHP'sinin İstanbul'da düzenlediği rozet takma etkinliğine parti üyesi diye figüran götürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sarıyer'de gerçekleştirilen mutlak butlan CHP'sinin rozet takma etkinliğine cast ajansı aracılığıyla gerçekte parti üyesi olmayan kişilerin götürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın Gürsel Tekin'in şikâyeti üzerine başlatıldığı bildirildi.
BUTLAN CHP'SİNİN ETKİNLİĞİNE FİGÜRAN TAŞINMIŞTI
Mutlak butlan CHP'sinin cumartesi günü İstanbul'da düzenlediği etkinliğe cast ajanslarından tutulan figüranların belirli bir ücret karşılığında CHP üyesiymiş gibi götürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Söz konusu olaya ilişkin açıklama yapan Gürsel Tekin, haberi yapan gazeteciye sert tepki gösterirken iddiaların araştırılması için yargıya başvuracaklarını bildirmişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP etkinliğine figüran götürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın derinlemesine araştırılacağını bildirdi.
Öte yandan söz konusu soruşturmanın Gürsel Tekin'in şikâyeti üzerine başlatıldığı belirtildi.