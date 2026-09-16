Bir anda ortaya çıktı: Tunceli semalarında sır ışık hüzmesi!

Tunceli semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan parlak bir ışık hüzmesi, kent genelinde dikkat çekti. Şehrin pek çok farklı noktasından net bir şekilde gözlemlenebilen ışık, kısa süre içerisinde gökyüzünü kaplayarak belirgin bir parlaklık oluşturmaya başladı.

O esnada Tunceli-Pülümür kara yolunda seyir halinde olan Çağlar Kahraman isimli vatandaş da söz konusu ışığı fark etti. Çağlar Kahraman gökyüzündeki sıra dışı hareketliliği ve söz konusu ışığın yaydığı parlaklığı görür görmez aracını güvenli bir noktaya çekerek cep telefonu kamerasına sarıldı. Vatandaş o anları saniye saniye kaydetti.(DHA)

NE OLABİLİR?

Işığın kaynağına dair net bir açıklama yapılmazken, olayın bir meteor kayması veya uydu geçişi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İşte kaydedilen o ışık: