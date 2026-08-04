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Halk TV Türkiye Beyoğlu'nun ortasına yarı çıplak çıkıp yol kesti! Dubalarla tekme tokat dövdüler

Beyoğlu'nun ortasına yarı çıplak çıkıp yol kesti! Dubalarla tekme tokat dövdüler

İstanbul Beyoğlu’nda yarı çıplak halde yola çıkan Ahmet K. (30), seyir halindeki motosikletin önüne atladı. Motosiklette bulunan kadın korkuyla olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunanlar Ahmet K.’ye duba ve sopalarla vurup tekme attı.

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İstanbul Beyoğlu’nda yarı çıplak halde yola çıkan 30 yaşındaki Ahmet K., seyir halindeki motosikletin önüne atladı. Motosiklette bulunan kadın korkuyla olay yerinden kaçarken, yere düşen motosiklet sürücüsüyle Ahmet K. arasında kavga çıktı. Kaçmaya çalışan Ahmet K., otomobilin üzerinde çevredekiler tarafından duba, sopa ve tekmelerle darbedildi. Can havliyle kaçan Ahmet K., otomobilde hasar meydana gelmesi sonucu sürücünün şikayeti üzerine gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Firuzağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarı çıplak halde sokakta dolaşan Ahmet K. aniden seyir halindeki motosikletin önüne atladı.

Beyoğlu'nun ortasına yarı çıplak çıkıp yol kesti! Dubalarla tekme tokat dövdüler - Resim : 1

Motosiklette bulunan kadın korkuyla olay yerinden kaçarken, yere düşen motosiklet sürücüsüyle Ahmet K. arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K. olay yerinden kaçmaya başladı.

Beyoğlu'nun ortasına yarı çıplak çıkıp yol kesti! Dubalarla tekme tokat dövdüler - Resim : 2

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DUBA SOPA VE TEKMEYLE DAYAK ATTILAR

Motosiklet sürücüsü elindeki kaskla Ahmet K.’nin peşinden koştu. Şüpheli Ahmet K kaçtığı sırada, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Bu sırada çevrede bulunanlar Ahmet K.’ye duba ve sopalarla vurup tekme atmaya başladı.

Beyoğlu'nun ortasına yarı çıplak çıkıp yol kesti! Dubalarla tekme tokat dövdüler - Resim : 4

Otomobilin kaputu üzerinden yere düşen Ahmet K. çevredekiler tarafından bir süre daha darbedildi. Bu sırada kendisine vuranların elinden kurtulan Ahmet K. olay yerinden kaçtı.

Beyoğlu'nun ortasına yarı çıplak çıkıp yol kesti! Dubalarla tekme tokat dövdüler - Resim : 5

DARBEDİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, yaptıkları incelemede Ahmet K.’nin otomobilin kaputuna vurduğunu ve sol dikiz aynasını kırarak hasara neden olduğunu belirledi.

Beyoğlu'nun ortasına yarı çıplak çıkıp yol kesti! Dubalarla tekme tokat dövdüler - Resim : 6

Otomobil sürücüsü Kürşat Ö. (30), Ahmet K.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ahmet K. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Beyoğlu'nun ortasına yarı çıplak çıkıp yol kesti! Dubalarla tekme tokat dövdüler - Resim : 7

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beyoğlu Motosiklet Darp
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