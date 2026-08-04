Plajda akıllara durgunluk veren kavga: Kendinden geçen antrenör voleybolculara saldırdı

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İkinci setin molasında, antrenör Rai Sport kameralarının canlı yayın yaptığı sırada oyuncularıyla hararetli bir tartışmaya girdi. Martins önce abartılı bir güç ve tavırla sporcuların kollarını tuttu. Öyle ki, açıkça sinirlenmiş ve şaşırmış olan Chiara They, "Durun artık! Yeter!" diyerek tepki gösterdi.