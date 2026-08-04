Plajda akıllara durgunluk veren kavga: Kendinden geçen antrenör voleybolculara saldırdı
İtalya Kadınlar Plaj Voleybolu Kupası finali akıllara durgunluk veren bir kavgaya sahne oldu. Kendinden geçen antrenör oyunculara saldırdı. Ortalık karıştı.
İtalya'da plaj voleybolu maçında akıllara durgunluk veren kavgada sinirden kendinden geçen antrenör voleybolcularına saldırdı. Ortalık karıştı.
İtalyan basınındaki haberlere göre; olay 2 Ağustos pazar günü Montesilvano plaj arenasında oynanan 2026 İtalyan Kadınlar Plaj Voleybolu Kupası final maçında meydana geldi.
Federica Frasca ve Alice Gradini'nin kazandığı maça damgasını vuran olay ikinci sette, rakiplerinin baskısını hisseden They-Breidenbach ikilisinin antrenörü James Martins'in hareketleri oldu.
Televizyondan canlı yayınlanan olayda Alice Gradini ve Federica Frasca, Chiara They ve Sara Breidenbach'a karşı mücadele ediyordu. They ve Breidenbach'ın antrenörlüğünü Brezilyalı antrenör James Martins yapıyordu.
İkinci setin molasında, antrenör Rai Sport kameralarının canlı yayın yaptığı sırada oyuncularıyla hararetli bir tartışmaya girdi. Martins önce abartılı bir güç ve tavırla sporcuların kollarını tuttu. Öyle ki, açıkça sinirlenmiş ve şaşırmış olan Chiara They, "Durun artık! Yeter!" diyerek tepki gösterdi.
Birkaç saniye süren, ancak tamamen gergin bir anın ardından, Martins kameralara tekrar yakalandı; uzaklaşırken küfürler savurarak "Topu yerde görmek istiyorum, umurumda değil!" diye bağırdı.
Karşılaşmayı izleyenler önce adeta donup kaldı. Sonra antrenöre büyük tepki gösterildi.
Maçı Frasca ve Gradini kazandı. Ama maçı kavga gölgeledi. İtalyan Voleybol Federasyonu (FIPAV), olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
Açıklamada "FIPAV, herhangi bir sorumluluğun, federal yasa tarafından belirlenen prosedürlere tam uyum içinde, sporun değerlerini ve federal faaliyette yer alan tüm üyelerin güvenliğini koruma konusunda azami kararlılıkla, ilgili kurumlar tarafından değerlendirileceğini yinelemektedir" denildi.