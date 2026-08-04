Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Plajda akıllara durgunluk veren kavga: Kendinden geçen antrenör voleybolculara saldırdı

Plajda akıllara durgunluk veren kavga: Kendinden geçen antrenör voleybolculara saldırdı

İtalya Kadınlar Plaj Voleybolu Kupası finali akıllara durgunluk veren bir kavgaya sahne oldu. Kendinden geçen antrenör oyunculara saldırdı. Ortalık karıştı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Plajda akıllara durgunluk veren kavga: Kendinden geçen antrenör voleybolculara saldırdı - Fotoğraf: 1
1 9

İtalya'da plaj voleybolu maçında akıllara durgunluk veren kavgada sinirden kendinden geçen antrenör voleybolcularına saldırdı. Ortalık karıştı.

Plajda akıllara durgunluk veren kavga: Kendinden geçen antrenör voleybolculara saldırdı - Fotoğraf: 2
2 9

İtalyan basınındaki haberlere göre; olay 2 Ağustos pazar günü Montesilvano plaj arenasında oynanan 2026 İtalyan Kadınlar Plaj Voleybolu Kupası final maçında meydana geldi.

Plajda akıllara durgunluk veren kavga: Kendinden geçen antrenör voleybolculara saldırdı - Fotoğraf: 3
3 9

Federica Frasca ve Alice Gradini'nin kazandığı maça damgasını vuran olay ikinci sette, rakiplerinin baskısını hisseden They-Breidenbach ikilisinin antrenörü James Martins'in hareketleri oldu.

Plajda akıllara durgunluk veren kavga: Kendinden geçen antrenör voleybolculara saldırdı - Fotoğraf: 4
4 9

Televizyondan canlı yayınlanan olayda Alice Gradini ve Federica Frasca, Chiara They ve Sara Breidenbach'a karşı mücadele ediyordu. They ve Breidenbach'ın antrenörlüğünü Brezilyalı antrenör James Martins yapıyordu.

Plajda akıllara durgunluk veren kavga: Kendinden geçen antrenör voleybolculara saldırdı - Fotoğraf: 5
5 9

İkinci setin molasında, antrenör Rai Sport kameralarının canlı yayın yaptığı sırada oyuncularıyla hararetli bir tartışmaya girdi. Martins önce abartılı bir güç ve tavırla sporcuların kollarını tuttu. Öyle ki, açıkça sinirlenmiş ve şaşırmış olan Chiara They, "Durun artık! Yeter!" diyerek tepki gösterdi.

Plajda akıllara durgunluk veren kavga: Kendinden geçen antrenör voleybolculara saldırdı - Fotoğraf: 6
6 9

Birkaç saniye süren, ancak tamamen gergin bir anın ardından, Martins kameralara tekrar yakalandı; uzaklaşırken küfürler savurarak "Topu yerde görmek istiyorum, umurumda değil!" diye bağırdı.

Plajda akıllara durgunluk veren kavga: Kendinden geçen antrenör voleybolculara saldırdı - Fotoğraf: 7
7 9

Karşılaşmayı izleyenler önce adeta donup kaldı. Sonra antrenöre büyük tepki gösterildi.

Plajda akıllara durgunluk veren kavga: Kendinden geçen antrenör voleybolculara saldırdı - Fotoğraf: 8
8 9

Maçı Frasca ve Gradini kazandı. Ama maçı kavga gölgeledi. İtalyan Voleybol Federasyonu (FIPAV), olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Plajda akıllara durgunluk veren kavga: Kendinden geçen antrenör voleybolculara saldırdı - Fotoğraf: 9
9 9

Açıklamada "FIPAV, herhangi bir sorumluluğun, federal yasa tarafından belirlenen prosedürlere tam uyum içinde, sporun değerlerini ve federal faaliyette yer alan tüm üyelerin güvenliğini koruma konusunda azami kararlılıkla, ilgili kurumlar tarafından değerlendirileceğini yinelemektedir" denildi.

Voleybol İtalya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro