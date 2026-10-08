Belgesiz beslenen makak maymunu korumaya alındı

Afyonkarahisar'da yasal izin ve bulundurma belgesi olmadan bakılan makak maymunu, yetkililerin düzenlediği denetimle koruma altına alındı.

Çevredekilerden gelen ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yasa dışı yollarla tutulan yaban hayvanını güvenle teslim aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen canlı, kapsamlı tedavi ve bakım süreçleri için uzman veterinerlere teslim edildi.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDE BAKIMA ALINDI

Ekipler tarafından muhafaza altına alınan hayvan, gerekli muayenelerin yapılması amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki AKÜREM Rehabilitasyon Merkezine nakledildi. Yaban hayatı uzmanları tarafından gözetim altına alınan maymunun bakım ve tedavi süreci başlatıldı. Merkezde korumaya alınan canlının fiziksel gelişimi uzman hekimler tarafından anbean takip ediliyor.

"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Olayla ilgili ayrıntıları kamuoyuyla paylaşan yetkililer, denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin sanal medya hesabından yapılan duyuruda, "Afyonkarahisar’da gelen ihbar üzerine gerçekleştirilen çalışma kapsamında, bulundurma belgesi olmadığı tespit edilen makak maymunu ekiplerimizce teslim alınarak bakım ve tedavi süreçleri için AKÜREM Rehabilitasyon Merkezine götürüldü" denildi. Kaçakçılık faaliyetlerine geçit verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Yasa dışı hayvan ticareti ve yaban hayatına yönelik ihlallere karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verilerek kararlılık mesajı paylaşıldı.

(DHA)