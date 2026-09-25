Koruma altındaki 9 kuş kaçakçıların elinden kurtarıldı

1915 Çanakkale Köprüsü gişelerinde durdurulan şüpheli bir araçta, uluslararası sözleşmelerle korunan ve yasa dışı yollarla taşınan 9 egzotik kuş ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde kurtarılan nadir papağan ve kumrular koruma altına alınırken, araçtaki iki şüpheli hakkında idari yaptırım uygulandı.

GİŞELERDE KAÇAKÇILIK DARBESİ

Çanakkale Otoyol Jandarma Komutanlığı ile Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, köprünün Alın gişelerinde ortak yol kontrolü gerçekleştirdi. 17 Eylül'de düzenlenen denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada araç içerisine gizlenmiş halde mavi-sarı macaw papağanı, 4 adet sarı alınlı Amazon papağanı ve 4 adet tepeli bronz kumru bulundu. Kuşları taşıyan iki şahsın hayvanlara ait hiçbir fatura, menşe ya da sahiplik belgesi ibraz edemediği saptandı.

CITES KORUMASINDAKİ TÜRLER KURTARILDI

Ele geçirilen kuşların, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında olduğu belirlendi. Yasa dışı hayvan ticaretine konu edilmek istenen canlılara el koyan ekipler, şüpheliler hakkında cezai işlem başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, denetimlerin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı:

"Çanakkale DKMP Müdürlüğümüzce; yasa dışı avcılık, yaban hayvanı ticareti ve kaçakçılığının önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistem dengesinin sürdürülmesi, hayvan refahının geliştirilmesi ile zoonotik ve salgın hastalık risklerinin azaltılmasına yönelik kontrol, denetim, koruma ve bilgilendirme faaliyetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir."

(DHA)