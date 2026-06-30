Onlar da neye uğradığını şaşırdı: 472 bin lira değerindeki yavrular kaçakçıların elinden kurtarıldı

Edirne Kapıkule Gümrük Sahası'nda x-ray taramasına yönlendirilen bir araçtan piyasa değeri 472 bin 680 TL olan 6 Pomeranian cinsi köpek yavrusu çıktı. Yavruların yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'na giriş yapmak isteyen bir aracı risk analizi sonucunda şüpheli bularak x-ray taramasına sevk etti. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araçta detaylı arama başlatıldı.

ARAÇTAN 6 YAVRU KÖPEK ÇIKTI

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, araçta gizlenmiş 6 Pomeranian cinsi köpek yavrusu bulundu. Yavruların toplam piyasa değerinin yaklaşık 472 bin 680 TL olduğu tespit edildi.

YAVRULARA EL KONULDU

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 6 köpek yavrusuna el konuldu. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

(DHA)