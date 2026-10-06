Belediye operasyonlarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir akrabası tutuklandı biri gözaltında

CHP’li ve Yeni Parti'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Son 24 saatte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit olmak üzere 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekili tutuklandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İKİ AKRABASI...

İzmir Bayraklı Belediyesi’ne de bu sabah operasyon düzenlendi ve eski belediye başkanı Serdar Sandal dahil 46 kişi gözaltına alındı.

Son yapılan operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanan isimler arasında Kılıçdaroğlu ailesinin akrabalarının isimleri de yer alıyor.

MERSİN’DE DİKKAT ÇEKEN TUTUKLAMA

Mersin Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir Belediyesi’ne yönelik 1 Ekim’de ihalelerde yolsuzluk iddiası ile operasyon düzenlenmiş belediye başkanları ve yardımcıları da dahil 59 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyon sonucu aralarında Vahap Seçer’in de olduğu belediye başkanları tutuklandı. Kamuoyu Seçer’in tutuklanmasına odaklanmışken tutuklanan isimler arasında bulunan Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Cafer Karabulut ismi dikkat çekici.

Karabulut, CHP’ye butlan kararı ile Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun amcasının oğlu.

BAYRAKLI OPERASYONU DA KILIÇDAROĞLU AİLESİNE DOKUNDU

Öte yandan bu sabah İzmir Bayraklı Belediyesi’ne şafak vakti operasyon düzenlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan operasyonda savcılık açıklamasına göre "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları ile 45 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında belediyesin yeni ve eski yöneticileri var. Onlardan biri de önceki dönem İzmir Bayraklı'da belediye başkanı seçilen Serdar Sandal da bulunuyor.

Sandal ise Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni.

Serdar Sandal ve Selvi Kılıçdaroğlu

Böylelikle son yapılan operasyonlarda Kılıçdaroğlu ailesinden bir kişi tutuklandı bir kişi ise gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

KILIÇDAROĞLU OPERASYONLAR SİYASİ DEĞİL DEMİŞTİ

CHP’ye butlan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu ise 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan operasyonların siyasi olmadığını savunmuştu.

Kılıçdaroğlu tutuklamalar ve gözaltı işlemleri için farklı basın organlarına verdiği demeçlerde “yürütülen soruşturmalar siyasi değil, yolsuzluk operasyonlarıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca butlan olarak atanmasının ardından Kılıçdaroğlu operasyonlarda adı geçen belediye başkanlarını disipline sevk edeceğini ifade etmiş YENİ Parti ayrılığı öncesi bazı başkanları, il başkanlarını ve milletvekillerini partiden ihraç edilmeleri için disiplin kuruluna sevk etmişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN SOYADINI DEĞİŞTİRMESİ

Kemal Kılıçdaroğlu "Karabulut" soyadının neden "Kılıçdaroğlu" olarak değiştirdiğini ise şu sözlerle açıklamıştı:

"Dedemle kardeşi, onların çocukları bizler, çok sayıda Karabulut var ailede. 7 Hüseyin Karabulut, 8 Hasan Karabulut gibi. Rahmetli babam soyadını değiştirdi. Aileden bir tepki gelmedi. Siyasete atıldıktan sonra 'Vay efendim soyadını değiştirdi' dendi. Babam değiştirdiği için bizimki de otomatik olarak değişiyor."