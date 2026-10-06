Son dakika | İzmir Bayraklı Belediyesine operasyon! Eski başkan dahil 45 kişiye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da arasında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal’ın da olduğu 48 şüpheliden 45'i gözaltına alındı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında, Sayıştay raporları, MASAK raporları, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar, elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı, belediye ve belediye şirketlerinde görev yapmış yöneticiler ile çalışanlar ve çeşitli şirketlerin yetkili ve sahiplerinin de bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 45 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanması, adreslerde arama ve el koyma işlemlerine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Hakkında gözaltı çıkarılan isimler:

1. Serdar SANDAL (Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı (emekli)) (GÖZALTINDA)

2. Didem GÜLTEKİN (Bayraklı CHP İlçe Başkanı- Bayraklı Belediyesi'nde Eğitim Yöneticisi) (GÖZALTINDA)

3. Mehmet Cengiz SARIOĞLU (Yeni Parti Bayraklı Meclis Üyesi-Baybel Eski Yönetim Kurulu Başkanı) (GÖZALTINDA)

4. Hakkı Can ÖZLÜ (Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü) (GÖZALTINDA)

5. Erdal KOZAN (Baybel A.Ş. İdari İşler Müdürü, Baybel A.Ş. ‘de Kurumsal Eğitmen) (GÖZALTINDA)

6. Doğu Cem GÜMÜŞ (Goartx Firma Sahibi) (GÖZALTINDA)

7. Hulusi BAŞARAN (Baybel A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi) (GÖZALTINDA)

8. ⁠Ahmet ACAR (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında Şube Müdürü) (GÖZALTINDA)

9. ⁠Osman Çağrı ŞAHİN (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında Şube Müdürü) (GÖZALTINDA)

10. Irmak ÖZKESKİN BOSTANCI (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri San. Tic. A.Ş. Avukat) (GÖZALTINDA)

11. Rahşan Eylem EMİR NAZCAN (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi satın alma sorumlusu) (GÖZALTINDA)

12. İnan ACAR (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi depo sorumlusu) (GÖZALTINDA)

13. Gamze Fırat KARATAŞ (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Muhasebe elemanı) (GÖZALTINDA)

14. Rukiye DUMAN (Baybel A.Ş Muhasebe elemanı) (GÖZALTINDA)

15. Nur ATEŞ (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi muhasebe elemanı) (GÖZALTINDA)

16. Cem ÇINAR (Bayraklı Belediye/Fotoğrafçı) (GÖZALTINDA)

17. Şehriban AKI (Bayraklı Belediye Başkanlığında eğitmen) (GÖZALTINDA)

18. Buket CEYLAN (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halkla ilişkiler görevlisi) (GÖZALTINDA)

19. Firdevs ŞEKERCİ (Bayraklı Belediyesinde Şef) (GÖZALTINDA)

20. Özlem YÜKSEL (Güzelbahçe Belediyesi Personel Ltd. Şti. Beden İşçisi) (GÖZALTINDA)

21. Osman AKSEKİ (Baybel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd (emekli)) (GÖZALTINDA)

22. Levent ÖLÇER (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı (Emekli)) (GÖZALTINDA)

23. Ertuğrul CİVELEK (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Emekli)) (GÖZALTINDA)

24. Yusuf METİN (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi (Emekli)) (GÖZALTINDA)

25. Binali BİNGÖL (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi (Emekli)) (GÖZALTINDA)

26. Gaffar AKKEL (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Harcama Yetkilisi (Emekli)) (GÖZALTINDA)

27. Tufan EKER (Baybel A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, eski ESOT genel müdür yardımcısı(Emekli)) (GÖZALTINDA)

28. Hatice TATLI (Baybel A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Emekli öğretmen) (GÖZALTINDA)

29. Yağız SANDAL (Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL’ın oğlu) (GÖZALTINDA)

30. Halil ULUSAL (Berk ULUSAL’ın kardeşi) (GÖZALTINDA)

31. Güngör ÖZER (Gaffar AKKEL’in eski eşi) (GÖZALTINDA)

32. Erman PEKER (Pulse Finansal Tek. Ve Danışmanlık A.Ş. Genel Müdür eylem tarihinde Q Yatırım isimli firmada Genel Müdür) (GÖZALTINDA)

33. Muzaffer Armağan SARAÇOĞLU (DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdür eylem tarihinde Q Yatırım isimli firmada Genel Müdür Yardımcısı) (GÖZALTINDA)

34. Veysel Vafı DARGA (Sirius Firma Sahibi/ortağı) (GÖZALTINDA)

35. Kadriye Dilek TEMUR (Sirius Firma Sahibi/ortağı) (GÖZALTINDA)

36. Esengül ÖZKIR (Sirius Firma Sahibi/ortağı) (GÖZALTINDA)

37. Nuray DEMİRKAYA GÜNEŞ (Ephesus Firma ortağı/sahibi) (GÖZALTINDA)

38. Sinan DEMİRKAYA (Ephesus Firma ortağı/sahibi) (GÖZALTINDA)

39. Sezen AÇIKGÖZ (Radika Zeytinyağlı Ev Yemekleri isimli firma sahibi) (GÖZALTINDA)

40. Murat YILMAZ (Onset Firma Sahibi. 2019 yılında İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’nden Emekli Polis Memuru.) (GÖZALTINDA)

41. Şahidi Ramazan ÖZGÜR (Meldor Firma Sahibi) (GÖZALTINDA)

42. Soner GÜMÜŞ (Procom Aliminyum Firma sahibi) (GÖZALTINDA)

43. Aziz PAZARLIOĞLU (Kubilay Dijital firma sahibi) (GÖZALTINDA)

44. Şahin AÇIKGÖZ (Radika Zeytinyağlı Ev Yemekleri isimli firma sahibi Sezen AÇIKGÖZ’ün eşi) (GÖZALTINDA)

45. Mehmet Fatih ERKUT (Toreksan Reklam firma sahibi) (GÖZALTINDA)

46. Neslihan SIRIK (Uzmanlar Demir isimli firma sahibi) (GÖZALTINDA)

47. Berk ULUSAL (Dönemin Baybel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı son SGK kaydı 2026 4. Ay İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde memur) (FİRAR)

48. Ferdi FİLİZ (Bayraklı Belediye Başkanlığında 2025 yılında kamereman olarak SGK kaydı mevcut) (YURTDIŞINDA)