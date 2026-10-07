Belediye açıkladı: Hastalık tespit edildi! Faaliyetler ikinci bir emre kadar durduruldu

Kırıkhan ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesinin ardından Antakya’daki Üzümdalı Hayvan Pazarı, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tedbiren geçici olarak kapatıldı. Pazarın faaliyetlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğu bildirildi.

ŞAP HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ, HAYVAN PAZARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kırıkhan ilçesi Özkızılkaya Mahallesi’nde şap (Sat-1) hastalığı tespit edildiği belirtildi. Hatay Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararıyla Antakya ilçesindeki Üzümdalı Hayvan Pazarı’nın faaliyetleri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir emre kadar durduruldu.

HAYVAN HAREKETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yetkililer, vatandaşların alınan kararlara hassasiyetle uyması gerektiğini belirtti. Özellikle riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının, aşılama kadar önemli ve etkili bir önlem olduğu ifade edildi. (DHA)