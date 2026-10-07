Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Belediye açıkladı: Hastalık tespit edildi! Faaliyetler ikinci bir emre kadar durduruldu

Belediye açıkladı: Hastalık tespit edildi! Faaliyetler ikinci bir emre kadar durduruldu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesinin ardından Antakya ilçesindeki Üzümdalı Hayvan Pazarı’nın faaliyetleri tedbir amacıyla ikinci bir emre kadar durduruldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Belediye açıkladı: Hastalık tespit edildi! Faaliyetler ikinci bir emre kadar durduruldu

Kırıkhan ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesinin ardından Antakya’daki Üzümdalı Hayvan Pazarı, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tedbiren geçici olarak kapatıldı. Pazarın faaliyetlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğu bildirildi.

Belediye açıkladı: Hastalık tespit edildi! Faaliyetler ikinci bir emre kadar durduruldu - Resim : 1

Korkutan salgın alarmı yapıldı, Valilik resmen duyurdu: Tüm pazarlar kapatıldı!Korkutan salgın alarmı yapıldı, Valilik resmen duyurdu: Tüm pazarlar kapatıldı!

ŞAP HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ, HAYVAN PAZARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kırıkhan ilçesi Özkızılkaya Mahallesi’nde şap (Sat-1) hastalığı tespit edildiği belirtildi. Hatay Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararıyla Antakya ilçesindeki Üzümdalı Hayvan Pazarı’nın faaliyetleri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir emre kadar durduruldu.

Hastalık tespit edildi önlemler peş peşe geldi! Hayvan Borsası bir ay süreyle kapatıldıHastalık tespit edildi önlemler peş peşe geldi! Hayvan Borsası bir ay süreyle kapatıldı

HAYVAN HAREKETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yetkililer, vatandaşların alınan kararlara hassasiyetle uyması gerektiğini belirtti. Özellikle riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının, aşılama kadar önemli ve etkili bir önlem olduğu ifade edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hatay Salgın
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro