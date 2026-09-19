Hastalık tespit edildi önlemler peş peşe geldi! Hayvan Borsası bir ay süreyle kapatıldı

Ağrı’da ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle İl Hayvan Borsası’nın faaliyetlerine 30 gün süreyle ara verildi. Karantina altındaki köylerden diğer işletmelere ve hayvan borsasına yönelik hayvan hareketleri de geçici olarak durduruldu.

ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE TEDBİRLER ARTIRILDI

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle yeni tedbirler alındığını duyurdu. İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu’nun 2026/09 numaralı kararı doğrultusunda, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hayvan hareketlerine yönelik kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

HAYVAN BORSASI 30 GÜN KAPALI KALACAK

Alınan karar kapsamında İl Hayvan Borsası’nın 18 Ekim tarihinden itibaren 30 gün süreyle faaliyetlerine ara vermesine karar verildi. Ayrıca koruma ve gözetim bölgesi ilan edilen karantina altındaki köylerden başka işletmelere veya hayvan borsasına yapılacak tüm hayvan hareketleri de geçici olarak durduruldu.

YETİŞTİRİCİLERE BİYOGÜVENLİK UYARISI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilerden karantina kurallarına ve uygulanan biyogüvenlik tedbirlerine dikkatle uymalarını istedi. (DHA)