Trakya Birlik ayçiçeğinde ön alım fiyatını açıkladı

Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), 2026/2027 üretim sezonunda yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği için ön alım fiyatını ton başına 37 bin TL olarak belirledi.

Hasat süreci devam ederken fiyatı açıklayan birlik, yağlı tohumlarda üretim kapasitesinin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılmasının önemine dikkat çekti.

235 BİN 979 TON AYÇİÇEĞİ ALINDI

Trakya Birlik, hasat süresince 48 kooperatife bağlı 109 alım merkezi ve iki fabrikada üreticilerden ürün alımını sürdürüyor. Birlik açıklamasında "Ülkemizde uygulanan mevcut gümrük rejimi, dünya ayçiçeği üretimindeki gelişmeler ve uluslararası piyasalarda beklenen fiyat seviyeleri ile döviz kurlarının seyri, finansman maliyetleri ve fiyat oluşumuna etki eden diğer tüm unsurlar Birliğimizce kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler ve oluşan piyasa koşulları doğrultusunda, 2026/2027 sezonunda üretici ortaklarımızdan alınacak uluslararası sözleşme standardı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği için ön alım fiyatının 37.000 TL/Ton olarak belirlenmesi karar altına alınmıştır. Belirlenen bu fiyatla birlikte, hasat döneminde piyasanın sağlıklı işlemesine ve ürün fiyatlarında istikrarlı bir seviyenin oluşmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır" denildi.

YAĞ ORANINA GÖRE FİYAT DEĞİŞECEK

Ham yağ oranına göre gerçekleştirilecek alımlarda yüzde 44 yağ oranının baz alınacağına dikkat çekilen açıklamada, "Bu oranın üzerindeki veya altındaki her yüzde 1'lik yağ oranı değişimi için yüzde 1,5 oranında fiyat çarpanı uygulanarak üretici ortaklarımızın teslim ettikleri ürünlerin nihai alım fiyatı hesaplanacaktır.

ÖDEMELER TESLİMAT TARİHİNE GÖRE YAPILACAK

Birliğimiz tarafından 2026/2027 üretim sezonunda üretici ortaklarımızdan mubayaa edilen ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre belirlenecek ödeme programı çerçevesinde bağlı kooperatiflerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Sezonun tamamlanmasının ardından, mubayaa edilen ürünlerin değerlendirilmesi sonucunda oluşabilecek ilave gelirlerin üretici ortaklarımıza dağıtılması mümkün olabilecektir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)