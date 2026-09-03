Batan gemi 1100 metre derinlikte aranıyor! 24 saat geçti 10 denizciden hala haber yok

Dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı kuru yük gemisindeki 10 kişilik mürettebatı arama kurtarma çalışmaları, 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçağın katılımıyla gece boyunca sürdürüldü. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 800 ile bin 100 metre derinlikte olduğu değerlendiriliyor.

JANDARMA GÖZETİMİNDE GEMİDE TUTULUYORLAR

Silivri açıklarındaki gemi kazasının ardından soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan ALSU tankerinin 10 personelinden 9'u hakkında şüpheli işlemi uygulanırken, söz konusu kişiler ifadelerinin ardından jandarma gözetiminde gemide tutulmaya başlandı.

Kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde ise çalışmalar anlık olarak takip ediliyor.

Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve su altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemi de katılıyor.

Arama kurtarma çalışmalarının takip edildiği bölgede, gemideki mürettebatın aileleri ve yakınları da bekleyişlerini sürdürüyor.

Öte yandan Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda, kurum ve kuruluşların destekleriyle, mürettebatın akrabalarına ve yakınlarına çalışmalar hakkında sürekli bilgi veriliyor. Çarpışmadan hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi ise Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor.

KİMLİKLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Batan gemideki mürettebatın kimlikleri de belirlenmişti.

İşte aranan 10 kişilik mürettebat:

Kaptan: Yaşar Kayhan

1'inci Zabıt: Rahmi Temel

3'üncü Kaptan: Atakan Alagöz

Başmakinist: Aydın Demirci

2'nci Makinist: Gencer Aydın

Yağcı: Eyüp Enes Cesur

Güverte Lostromosu: Nidai Duman

Usta Gemici: Nacican Keskin

Gemici: Onuralp Demir

Aşçı: Abdülbaki Mirzaoğlu

GEMİNİN 800 İLE BİN 100 METRE DERİNLİKTE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 800 ile bin 100 metre derinlikte olduğu değerlendiriliyor.

Bu nedenle delillerin elde edilmesi için bu derinlikte çalışma yapabilecek teknik imkanların belirlenmesi ve temini için de çalışmalar sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı. (AA)