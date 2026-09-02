Son Dakika | Silivri'deki gemi faciasında denizcilerin kimlikleri belli oldu

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Türk bayraklı ALSU ile Tuğberk İmamoğlu isimli iki ticari gemi gece saatlerinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu'nda bulunan 10 kişilik mürettebattan haber alınamadı. Yetkililer geminin battığını değerlendirirken, kayıp personelin kimlikleri ve görevleri belli oldu.

Türk bayraklı ALSU tankeri ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin çarpışması, Silivri açıklarında meydana geldi. ALSU tankerinin kaptanı, saat 03.41'de Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne ulaşarak kazayı bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Tuğberk İmamoğlu'ndaki 10 personelle iletişim kurulamadı. Yetkililer, geminin battığını değerlendirirken, kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğu belirtildi.

KAYIP MÜRETTEBATIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Batan gemide arama çalışmaları devam ederken, kayıp 10 personelin isimleri ve gemideki görevleri de belli oldu. Batan gemide aranan personeller şöyle:

Yaşar Kayhan – Kaptan

Rahmi Temel – 1. Zabıt

Atakan Alagöz – 3. Kaptan

Aydın Demirci – Başmakinist

Gencer Aydın – 2. Makinist

Eyüp Enes Cesur – Yağcı

Nidai Duman – Güverte Lostromosu

Nacican Keskin – Usta Gemici

Onuralp Demir – Gemici

Abdülbaki Mirzaoğlu – Aşçı

Yetkililer, gemide bulunan personelin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı. Arama kurtarma ekiplerinin denizdeki çalışmaları devam ederken, kayıp 10 personelden gelecek haber bekleniyor.