Son Dakika | Silivri'deki gemi faciasında denizcilerin kimlikleri belli oldu
Son dakika haberi... Silivri'de iki geminin çarpıştığı feci kazada batan gemide aranan personellerin kimlikleri ve görevleri belli oldu.
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Türk bayraklı ALSU ile Tuğberk İmamoğlu isimli iki ticari gemi gece saatlerinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu'nda bulunan 10 kişilik mürettebattan haber alınamadı. Yetkililer geminin battığını değerlendirirken, kayıp personelin kimlikleri ve görevleri belli oldu.
Türk bayraklı ALSU tankeri ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin çarpışması, Silivri açıklarında meydana geldi. ALSU tankerinin kaptanı, saat 03.41'de Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne ulaşarak kazayı bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Tuğberk İmamoğlu'ndaki 10 personelle iletişim kurulamadı. Yetkililer, geminin battığını değerlendirirken, kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğu belirtildi.
KAYIP MÜRETTEBATIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Batan gemide arama çalışmaları devam ederken, kayıp 10 personelin isimleri ve gemideki görevleri de belli oldu. Batan gemide aranan personeller şöyle:
Yaşar Kayhan – Kaptan
Rahmi Temel – 1. Zabıt
Atakan Alagöz – 3. Kaptan
Aydın Demirci – Başmakinist
Gencer Aydın – 2. Makinist
Eyüp Enes Cesur – Yağcı
Nidai Duman – Güverte Lostromosu
Nacican Keskin – Usta Gemici
Onuralp Demir – Gemici
Abdülbaki Mirzaoğlu – Aşçı
Yetkililer, gemide bulunan personelin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı. Arama kurtarma ekiplerinin denizdeki çalışmaları devam ederken, kayıp 10 personelden gelecek haber bekleniyor.