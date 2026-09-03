Son dakika | Silivri açıklarında kazaya karışan personellere soruşturma! Gemide tutuluyorlar

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Silivri açıklarındaki gemi kazasının ardından soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan ALSU tankerinin 10 personelinden 9'u hakkında şüpheli işlemi uygulanırken, söz konusu kişiler ifadelerinin ardından jandarma gözetiminde gemide tutulmaya başlandı.

10 KİŞİDEN HALEN HABER ALINAMADI

Kocaeli'den Aliağa'ya boş olarak seyreden ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi, dün gece saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarında çarpıştı.

Çarpışmanın ardından içerisinde 10 mürettebat bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi battı.

JANDARMA EŞLİĞİNE GEMİDE TUTULUYORLAR

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ALSU tankerindeki personelin ifadeleri alındı. Gemide bulunan 10 kişiden aşçı dışındaki 9 kişi hakkında şüpheli işlemi yapıldı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 şüphelinin soruşturma ve idari tahkikat sürdüğü gerekçesiyle gemiden ayrılmasına izin verilmedi.

Aşçı hakkında ise herhangi bir adli işlem uygulanmadığı belirtildi.

ADLİYEYE SEVK İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Soruşturmayı yürüten savcılık, kazada yer alan kişilerin kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirdi.

Bilirkişi heyetinin ön raporunu gün içinde hazırlaması bekleniyor. Raporda ortaya konulacak tespitlerin ardından hangi şüphelilerin adliyeye sevk edileceğine karar verilecek.

Adliyeye sevk edilmesine karar verilen şüphelilerin, jandarma ekipleri tarafından mevcutlu şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi için talimat verileceği öğrenildi.