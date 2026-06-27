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Halk TV Türkiye Başkasının motosikletiyle polisten kaçtı: Ruhsat sahibine 338 bin TL ceza kesildi!

Başkasının motosikletiyle polisten kaçtı: Ruhsat sahibine 338 bin TL ceza kesildi!

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonrası motosikletini bırakıp yaya olarak kaçan sürücünün kullandığı aracın ruhsat sahibine 338 bin 500 lira para cezası uygulandı. Araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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Başkasının motosikletiyle polisten kaçtı: Ruhsat sahibine 338 bin TL ceza kesildi!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte gerçekleştirdikleri uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak sürücü, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

KOVALAMACA SONRASI KAÇTI

Polis ekipleri ile sürücü arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından sürücü, kullandığı motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmayı başardı. Polis ekipleri, sürücünün kimliğini tespit edemedi.

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RUHSAT SAHİBİNE CEZA KESİLDİ

Olayın ardından motosikletin ruhsat sahibine ve tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 338 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler ayrıca aracı 60 gün süreyle trafikten men etti. Yetkililer, araç sahiplerinin araçlarını başkalarına vermemeleri konusunda uyarıda bulundu.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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