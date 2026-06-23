Aracından inip başka sürücüye saldırmıştı: Sosyal medyadan yakalandı dev ceza yedi

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Cengiz Topel Caddesi'nde maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü ile diğer araç sürücüsü arasında tartışma çıktı ve motosiklet sürücüsü diğer sürücüye saldırdı. Aracından inip diğer sürücüye saldıran kişi hakkında 405 bin lira para cezası uygulandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Olayın ardından bir sosyal medya platformu üzerinden "Cengiz Topel Caddesi'nde maddi hasarlı kaza ve akabinde trafikte saldırı" konulu paylaşım yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu paylaşım üzerine harekete geçerek olayı araştırmaya başladı.

405 BİN LİRA CEZA VE EHLİYETE EL KOYMA

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsüne kısa sürede ulaştı. Sürücüye 405 bin lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ceza uygulamasının ardından sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

(AA)