Başaran Aksu cezaevinden mesaj gönderdi: Milli iradeyi biz temsil ediyoruz

Yıldızlar SSS Holding'den haklarını alabilmek için Ankara'da eylem yaparken gözaltına alınan ve dün "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tutuklandı. Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla cezaevine gönderilen Başaran Aksu, tutuklanmasının ardından kamuoyuna bir mesaj gönderdi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerçekte "cumhurbaşkanlığı holding sistemi" olduğunu kahramanca mücadeleleriyle Enerji Bakanlığının önünü kapatarak, kapısını kırarak, sekiz kez gözaltına alınma iradesi göstererek; tutsak edilen öncülerinin yanında dimdik durarak tarihin onur nişanesini yakalarına takarak gösteren madencilere selam olsun!

Sağından soluna, devletinden holdingine herkesin yalan söylediğini, direnmek dışında bize kalan hiçbir şeyin olmadığını herkese gösteren bu madenciler; hangi siyasi kostümü giymiş olursa olsun hiçbir muhalefetin gücünün ağzına almaya bile korktuğu, asıl muhatabın Cumhurbaşkanlığı olduğu hakikatini ve o kuruma karşı yürümeden işçi sınıfının ve emekçi halkın emperyalistler, uluslararası tekeller ve holdingler tarafından soyulması pratiğine son verilemeyeceği gerçeğini bütün halka yol göstererek somutlaştırdılar.

Hâlâ seçimde kullanacağı oyla bu vahşi sömürü ilişkisini ve eşitsiz, adaletsiz güç dizaynını dağıtacağını düşünenler ya boş hayaller peşindeler ya da halkı kandırmaya devam etmektedirler.

Yaklaşık 20 yıldır kesintili, 1 yıldır da kesintisiz bir biçimde gece gündüz kora kor bir mücadelenin içerisindeyiz. Bugün, her günkünden daha güçlüyüz, daha umutluyuz, daha korkusuzuz. Emekçi halkın derdine, çaresizliğine, ne yapacağını bilemezliğine fiziken koşmayanlar; orada olmayanlar, uzaktan seslenenler, ortaya konuşan kimseler bu yapıp etme biçimlerini değiştirmedikçe halktan teveccüh görmemeye devam edecekler.

Biz, bundan önce hangi partiye oy verdiğine bakmaksızın işçilerle büyük bir mücadele kardeşliği yaratarak bu savaş koşullarında işçi sınıfına bir kurtuluş yolu aralamaya çalışıyoruz. Erdoğan'dan yakınanlar; holdinglerden ve sarı sendikalardan yakınmıyor, topyekûn bir tavır almıyorlarsa Erdoğan'a ve onu ayakta tutan bu mekanizmalara çalışıyorlardır.

Herkes şunu bilsin ki fabrikalarda, tarlalarda, bürolarda, maden ocaklarında, depolarda çalışanlar, emekliler, çiftçiler, esnaflar, mühendisler, mimarlar, avukatlar arasında aynı ortak duygu var: Holdingci güçlere karşı yüksek bir nefret!

Erdoğan ve holdingci güçlerden büyük bir kopuşun içerisinde artık açık ki millî iradeyi biz temsil ediyoruz.

Madencileriz!

Devrimcileriz!

Celalileriz!

Başaran Aksu