Son Dakika | Başaran Aksu ve Gökay Çakır tutuklandı

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme Çakır ve Aksu hakkında tutuklama kararı verdi.

BAŞARAN AKSU VE GÖKAY ÇAKIR HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Ankara'da madenciler, Yıldızlar SSS Holding'e karşı başlattıkları hak arayışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürürken Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltı kararı verilmişti.

Salı günü Manisa'nın Soma ilçesinde gözaltına alınan Çakır ile Ankara'daki eylem sırasında gözaltına alınan Aksu, bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan her iki isim de tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Madenciler Gökay ve Aksu'ya destek vermek amacıyla Ankara'da adliye önünde bir araya geldi.

Gökay Çakır - Başaran Aksu

TUTUKLANDILAR

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

"MADENCİNİN HAKKINI SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Adliye önünde Başaran Aksu ve Gökay Çakır'a madencilerin desteği devam ederken Bağımsız Maden-İş'ten tutuklama kararına tepki geldi.

Üç bakanlığın garantörlüğüne rağmen Yıldızlar SSS Holding'in işçilere verdiği sözü tutmamasına vurgu yapılan açıklamada, "Madencinin hakkını savunmak, holdinglerin nasıl büyütüldüğünü anlatmak ve işçilerin ülkeyi yönetenlerle görüşmesini istemek suç değildir." denildi.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"17 gündür Yıldızlar SSS Holding’in gasp ettiği ücret ve tazminatlarımız için direniyoruz. Üç bakanlığın garantörlüğünde verilen sözler tutulmadı. Müfettiş raporu alacaklarımızı tespit etti.

Sebahattin Yıldız serbest gezerken Genel Başkanımız Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanımız Başaran Aksu tutuklandı. Bu tutuklamalar siyasi iktidarın talimatıyla yürütülen, Yıldızlar SSS Holding’in çıkarlarına hizmet eden, bir sınıf saldırısıdır. Madencinin hakkını savunmak, holdinglerin nasıl büyütüldüğünü anlatmak ve işçilerin ülkeyi yönetenlerle görüşmesini istemek suç değildir.

Yıllarca ruhsatlarla, tapularla ve özelleştirmelerle büyütülen holdingin işçiye borcu ortada. Devlet gücü holdinge karşı işlemezken madenciye gözaltı, soruşturma ve tutuklama olarak dönüyor. Kimin korunduğu da kimin susturulmak istendiği de ortada. Biz mertçe dövüşürüz.

Safımızı gizlemeyiz, sözümüzü eğip bükmeyiz. Madencinin alın terini patrona yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Başkanlarımızı yalnız bırakmayacağız. Mücadelemiz devam ediyor. Halkımızı madenciden taraf olmaya, sendikaları ve bütün işçi sınıfını dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. Bu kavga hepimizin kavgasıdır. Yoldaşlarımızı alacağız. Hakkımızı alacağız. Mutlaka biz kazanacağız."