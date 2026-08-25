Beştepe'den Yıldızlar SSS Holding'e madenci tepkisi: Sineye çekilemez

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki maden işletmelerinde çalışan ve ücret ile tazminat alacaklarının ödenmediğini belirterek Ankara'da eylem yapan işçiler, haklarının verilmesini talep ediyor. İşçilerin eylemi sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Saral, X hesabından yaptığı paylaşımda, holding sahibi Sebahattin Yıldız'ın maden işçilerinin aylardır ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

"İŞÇİNİN HAKKI, PATRONUN İNSAFINA BIRAKILAMAZ"

Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir ülke gündemimizde olan ve milyonlarca liralık servete sahip olduğu belirtilen Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız’ın, maden işçilerinin aylardır ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği yönündeki iddialar sindirilemez, sineye çekilemez. Maden işçisinin alın teri üzerinden kimse servet büyütemez. İşçinin hakkı, patronun insafına bırakılamaz. Maden işçilerimizin yanındayız. İlgili bakanlıkları ve yetkili kurumları bu iddiaları ivedilikle incelemeye, maden işçilerinin haklarını korumaya ve alacaklarının ödenmesi için gereken adımları atmaya davet ediyoruz. İşçinin hakkı, patronun lütfu değil; alın terinin karşılığıdır."