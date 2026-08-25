Özgür Özel'den madencilere destek ziyareti: Gücünüz herkese yetiyor da Yıldızlar SSS Holding’e niye yetmiyor

YENİ Parti lideri Özgür Özel 16 gündür hak arayışlarındaki Bağımsız Maden-İş üyesi maden işçilerinin bakanlık önündeki eylemine desteğe gitti.

Özgür Özel, Ankara programı kapsamında, Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışan ve aylardır ücret ile tazminatlarını alamadıkları için eylem yapan maden işçilerini ziyarete gitti.

ÖZGÜR ÖZEL: YILDIZLAR HOLDİNG'E DE KAYYUM ATASANIZA



Buradan şunu ifade etmek isterim. Görüyorsunuz bir anda bir sektörün tamamına kayyum atıyorlar. Bir anda bir sektörün tamamına el koyuyorlar. Bir anda bir şirkete gidiyorlar, el koyuyorlar kamulaştırıyorlar. Efendim nedir? Şöyle şöyle şöyle iddialar var. Kardeşim burada iddia yok. Burada somut bir gerçek var. Kul hakkı yemek var, alın teri sömürüsü var. Apaçık emek hırsızlığı var.

"Hadi bu SSS Yıldızlar Holding'e de atayın bir tane kayyum"

Öyle zırt pırt her şeye kayyum atayanlar, şirkete el koyanlar, şirketi kamulaştırırız diye hamle yapıp bir haftaya anlaşıp geri adım atanlar; hadi bu SSS Yıldızlar Holding'e de atayın bir tane kayyum işçilerin bütün borçlarını ödesin. Gerekiyorsa kamulaştırın. Kamulaştırın nasıl bunlar Anayasa'ya göre yapmamaları gereken bir iş yapıp madencilik yapıyorlar madenler aslında bu insanların. Deyin ki bu parayı bugün akşam üstüne kadar ödemezsen yarın öğlen sana işletme kayyumu atıyorum borçları biz ödeyeceğiz deyin. Görün bakalım ödüyorlar mı ödemiyorlar mı?

"GÜCÜNÜZ BU SSS HOLDİNG'E NİYE YETMİYOR SİZİN?"

Öyle mahkemede mahkemeye düşenlerin malına çöküp, iftira atınca geri verip, doğru ifade verince bir daha el koyarız tehditini böyle son derece esnek bir şekilde yapanlar gücünüz herkese yetiyor da gücünüz bu SSS Holding'e niye yetmiyor sizin? Nedir bu insanların sizden çektiği? Yazın ortasında burada bir sürü çocuk var. Bunlar yazın dinlenmeleri tatil yapmaları gerekirken babalarının peşinde babalarının hakkını almaya buraya gelmişler. Eşler perişan. O yüzden bir kez daha uyarıyoruz.

"HEPİMİZ İŞİMİZE GÜCÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Bundan sonraki süreçte umarım içeride sorun çözülür. 5 arkadaşımız Sayın Bağımsız Maden İş'in Başkanı Gökay Başkan ve ekibi sonuç alırlar. Ya da Cumhurbaşkanlığından verilen sözler veya o konuda diyalog kanalının açık tutulmasına yönelik gayretler sonuç verir biz arkadaşlar hakkını alsalar kimsenin yani ne bu gazetecilerin ne bu siyasetçilerin ne bu emekçilerin bu bakanlık önünde kaldırımda güneşin altında hiçbirimizin bir işi yok. Hepimiz işimize gücümüze bakacağız. Bunu da milletimiz bu haklı mücadeleye destek veriliyor ama gözler başka tarafa çevrildiğinde yine sözler tutulmuyor. Bunun için arkadaşlarımızla dayanışma göstermek üzere buradayız.

BUGÜN SONUÇ ÇIKMAZSA CUMHURBAŞKANLIĞINA YÜRÜYECEKLER

Başaran Aksu, yaptığı açıklamada görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde Cumhurbaşkanı görüşmek için harekete geçeceklerini söyledi:

Demin işçi arkadaşımızın yaptığı konuşma gibi şayet burada bir çözüm çıkmazsa yarın yine 11'de buradan çıkıp işçi arkadaşların zaten Hasan Doğan Bey'e Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürüne yazılı olarak AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı üzerinden bir not ilettik.

Üç maden işçisinin görüşmek istediğini, çünkü Cumhurbaşkanı 1 Mayıs'ta maden işçilerinin hakları ödendi gibi bir beyanda bulundu. Biz bu beyanın da bu holdingin etrafındaki siyasi bürokrasi içindeki ve siyasetteki güç ilişkileri üzerinden bir manipülatif beyan olduğunu, onların aktarımıyla yönlendirmesiyle yapılmış bir beyan olduğunu iddia ediyoruz. Dolayısıyla yarın çözüm için ısrarımız Cumhurbaşkanlığıyla görüşmek doğrultusunda bir irade göstereceğiz. Eğer 3 işçi arkadaşımızı temsilen görüşmeye yanaşırlarsa yani bunu uygun görürlerse o zaman bekleyeceğiz

GÖZALTILARA RAĞMEN GERİ ADIM ATMADILAR

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışan madenciler aylardır alamadıkları ücretleri ve tazminatları için Ankara'da eylemlerini sürdürüyor. Dün, patron Sebahattin Yıldız'ın 21 kilometrekarelik devasa bir arazi varlığına sahip olduğu ortaya çıkmış, holding "finansal zorluk" gerekçesiyle işçilerin 36 milyon liralık alacağını ödememişti.