Tutuklu Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır'dan işçilere birlik olma çağrısı

Tutuklu Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır mektup gönderdi. Çakır, cezaevinde yazdığı mektubunda işçilere birlik olma çağrısı yaptı.

GÖKAY ÇAKIR'DAN İŞÇİLERE BİRLİK OLMA ÇAĞRISI

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mektupta Gökay Çakır, "Bütün işçilere selam olsun, onlar için mücadele ediyoruz." diyerek emekçilere şöyle seslendi:

"Bizler sendika yöneticileri olarak cezaevinde yatabiliriz arkadaşlar ama sizler hiçbir zaman hakkınızı kimseye yedirmeyin. Evinizde olduğu gibi iş yerinizde de başınızı dik tutun. Sizler olmasanız patron da olmaz, sendika da olmaz, belediye başkanı da olmaz, vekil de olmaz, cumhurbaşkanı da olmaz. Onun için birliğinizi, beraberliğinizi hiçbir zaman bozmayın."

NE OLMUŞTU?

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Maden ve Eti Maden işçileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini sürdürürken Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

Salı günü gözaltına alınan sendikacılar, çarşamba günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.