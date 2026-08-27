Özgür Özel, Başaran Aksu ve Gökay Çakır'ın tutuklanmasına tepki gösterdi: Kimse emekçiyi yalnız sanmasın

16 gün boyunca madencilerin hak arayışlarına önderlik eden Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu sosyal medya paylaşımları gerekçesi ile tutuklandı. Karara tepkiler yağmaya devam ederken Özel'den de açıklama geldi.

"KİMSE EMEKÇİYİ YALNIZ SANMASIN"

YENİ Parti lideri Özel, alınan tutuklama kararının tüm emekçilere verilen bir gözdağı olduğunu, emeği ve emekçiyi de yalnız bırakmayacağını söyledi.

Özel'in sendikacıların tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı destek ve tepki paylaşımı şu şekilde oldu:

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklanması, hakkını arayan bütün emekçilere verilmek istenen açık bir gözdağıdır. İşçinin hakkını vermeyip, hakkını isteyen emekçiyi susturmaya kalkmak; Ak Parti’nin kara düzeninin geldiği noktadır. Kimse emeği sahipsiz, emekçiyi yalnız sanmasın. Madencilerin alın terinin karşılığı kuruşu kuruşuna ödenene, mücadele arkadaşları özgürlüğüne kavuşana kadar bu meselenin takipçisi olacağız. Gökay Çakır ve Başaran Aksu masum emekçilerdir, ikisi de derhal serbest bırakılmalıdır.