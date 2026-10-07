Başakşehir'deki okul saldırısında "Telegram" iddiası: Saldırgan iki hafta boyunca plan yapmış!

İstanbul-Başakşehir'de lise öğrencisinin bıçaklı saldırısında 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybederken 7 öğrenci yaralandı. Saldırının ardından yakalanarak gözaltına alınan F.M. hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

F.M.'nin fen lisesi kazandığı ancak evine uzak olduğu için ailesi tarafından anadolu lisesine gönderildiği iddia edildi. Ders ortalamasının 96 olduğu belirtilen saldırgan F.M.'nin annesine, akran zorbalığına maruz kaldığını anlattığı ve kendisini çirkin bulduğunu söylediği öğrenildi.

TELEGRAM DETAYI

Gazeteci Seyhan Avşar'ın iddiasına göre, F.M. bıçaklı okul saldırısını iki hafta önce planlamaya başladı. F.M.'nin, okul saldırılarına ilişkin içerikler paylaşılan Telegram gruplarına girip çıktığı da öne sürüldü.

F.M.'nin ailesine, Türkiye'nin ve dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şeyler yapmak istediğinden bahsettiği, saldırıyı gerçekleştirdiği okulun evine en yakın mesafedeki okul olduğu ve saldırdığı öğrencilerle ya da okuldaki herhangi biriyle temasının olmadığı da iddia edildi.