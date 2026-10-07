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Halk TV Türkiye Okul saldırganının anne ve babası da gözaltında! 10 yaşındaki Eslem Sare memleketinde defnedilecek

Okul saldırganının anne ve babası da gözaltında! 10 yaşındaki Eslem Sare memleketinde defnedilecek

Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda 10 yaşındaki Eslem hayatını kaybederken 7 öğrenci yaralandı. Saldırgan F.M.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, anne ve babasının da gözaltına alındığı öğrenildi.

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Okul saldırganının anne ve babası da gözaltında! 10 yaşındaki Eslem Sare memleketinde defnedilecek
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İstanbul'da dün meydana gelen bıçaklı saldırıda, hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı öğrencilerden Eslem Sare Bulut doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Okul saldırısının faili F.M. ile birlikte anne ve babasının da gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul-Başkaşehir'de lise öğrencisi F.M., Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na gelerek yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırdı. Yaşanan korkunç olayda 8 öğrenci yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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10 YAŞINDAKİ ESLEM ÖLDÜ!

Hastanede tedavi altına alınan 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut kurtarılamadı. Saldırıda hayatını kaybeden Eslem Sare Bulut'un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Küçük kızın cenazesi, memleketi Bartın'a götürüldü.

ANNE VE BABA DA GÖZALTINDA

Saldırının ardından okul güvenliği tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen 15 yaşındaki saldırgan F.M. gözaltında.

Saldırganın annesi M.M. ve babası Ş.M.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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