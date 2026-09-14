Balkonda sopayla dövüp saçından sürükledi! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın balkonunda bir adam ile kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında adam, eline aldığı sopayla kadına defalarca vurdu.

ÇIĞLIKLAR ATARAK ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Elindeki çarşafla sopadan korunmaya çalışan kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.

KADINI SOPAYLA DÖVÜP SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

Kadına defalarca sopayla vuran şüpheli daha sonra bu kez saçından tutarak evin içerisine götürdü. Çevrede bulunan mahalle sakinleri yaşanan şiddet olayına tanık olurken, saldırı anlarını cep telefonlarıyla kayda aldı.

Görüntülerde şüphelinin kadına yönelik şiddet uyguladığı ve ardından saçından çekerek evin içerisine götürdüğü anlar yer aldı. (DHA)