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Halk TV Türkiye Balkonda sopayla dövüp saçından sürükledi! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Balkonda sopayla dövüp saçından sürükledi! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Adana'da bir kişi, balkonda tartıştığı kadını sopayla dövdü. Çarşafla sopadan korunmaya çalışan kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın balkonunda bir adam ile kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında adam, eline aldığı sopayla kadına defalarca vurdu.

Balkonda sopayla dövüp saçından sürükledi! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti - Resim : 1

ÇIĞLIKLAR ATARAK ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Elindeki çarşafla sopadan korunmaya çalışan kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.

Balkonda sopayla dövüp saçından sürükledi! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti - Resim : 2

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KADINI SOPAYLA DÖVÜP SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

Kadına defalarca sopayla vuran şüpheli daha sonra bu kez saçından tutarak evin içerisine götürdü. Çevrede bulunan mahalle sakinleri yaşanan şiddet olayına tanık olurken, saldırı anlarını cep telefonlarıyla kayda aldı.

Görüntülerde şüphelinin kadına yönelik şiddet uyguladığı ve ardından saçından çekerek evin içerisine götürdüğü anlar yer aldı. (DHA)

Balkonda sopayla dövüp saçından sürükledi! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti - Resim : 4

Balkonda sopayla dövüp saçından sürükledi! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Kadına Şiddet
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