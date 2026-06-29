Balıkesir'de otomobiller birbirine girdi: 2 ölü 3 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Narlı Mahallesi Ayvalıburun Camisi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, üç kişi ağır yaralandı.

MURAT ÇAKIR VE FATİH ENES MEMİŞ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Murat Çakır'ın kullandığı 10 AUZ 271 plakalı otomobil ile Osman E. (67) yönetimindeki 06 CFL 774 plakalı otomobil, Narlı Mahallesi Ayvalıburun Camisi Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 36 yaşındaki sürücü Murat Çakır ile aynı araçtaki 29 yaşındaki Fatih Enes Memiş'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 YARALI SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Kazada her iki araçta bulunan 31 yaşındaki Hüseyin D., 67 yaşındaki sürücü Osman E. ve 68 yaşındaki eşi Sariye E. ağır yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından üç yaralı, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Hayatını kaybeden Murat Çakır ve Fatih Enes Memiş'in cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın ardından bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(AA)