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Halk TV Türkiye Rize'de facia kaza! Araçlar alev aldı 3 ölü 4 yaralı

Rize'de facia kaza! Araçlar alev aldı 3 ölü 4 yaralı

Son dakika... Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çarpışma sonrası iki araçta yangın çıktı.

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Rize'de facia kaza! Araçlar alev aldı 3 ölü 4 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyü mevkisinde saat 23.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Artvin-Rize istikametine giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve bir otomobil ile bir minibüse çarptı.

ÇARPIŞMA SONRASI ARAÇLAR ALEV ALDI

Çarpışmanın ardından araçlardan ikisi alev aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI, ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kazayla ilgili incelemeler sürdürülüyor. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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