'Atatürk sözleri' tepki çeken Halil Ergün'den 'Evimde 5 tane tablosu var' savunması!

Oyuncu Halil Ergün’ün verdiği bir röportajda Atatürkçülük üzerine kullandığı ifadeler kamuoyunda tepki çekmişti. Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Ergün, “Evimde 5 tane Mustafa Kemal tablosu var" diyerek tepkilere yanıt verdi.

Halil Ergün, tepki çeken açıklamasında "Ben Atatürkçü falan olmadım. Ben Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları derim. Her haltı yapanlar Atatürkçü oluyor, yanlışı. Mustafa Kemal dahil hepimiz imparatorluk çocuğuyuz. Mustafa Kemal gökten zembille inmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Ergün'ün sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"EVİMDE 5 TANE MUSTAFA KEMAL TABLOSU VAR"

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Halil Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Evimde 5 tane Mustafa Kemal tablosu var. Mustafa Kemal Atatürk’ün kim olduğunu, ne yaptığını çok iyi bilenlerdenim. Cumhuriyet kurulduğunda sülalem de gemisinin içinde vardı. Cumhuriyet içinde biz neler yaşadık, ben 68 kuşağındanım. Atatürkçülük kavramı kullanılarak ne haltlar edildiğini de biliyoruz.

"ONA LAF SÖYLEYENİN ALNINI KARIŞLARIM"

Bu Mustafa Kemal’e konuşmak değildir, Atatürkçülüğü kullanma noktasını eleştirmektir. Mustafa Kemal, Cumhuriyet’in kurucusu, benim en sevgili adamımdır. Ona laf söyleyenin alnını karışlarım. Ama toplumsal girişim içinde Atatürk’ü ne kadar tersine kullandıklarını söyledim ve sözlerim çarptırıldı. Atatürk’e karşı olduğumu anlatan yaklaşıma getiriyorlar. Bunların hesabını çok fena soracağım. Hakkımda konuşulanları hukuken de takip edeceğim. Siz kimsiniz!"