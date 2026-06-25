MEB tepkilerin ardından geri adım attı! 'Atatürk' gelişim raporlarına eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 1 ve 2. sınıf öğrencilerine verilen öğrenci gelişim raporlarından Mustafa Kemal Atatürk görsellerini çıkarması üzerine gelen tepkilerin ardından uygulamada değişikliğe gidildi. Bu yıl öğrencilere dağıtılan gelişim raporlarında Atatürk görseline yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında ilkokullarda not odaklı karne uygulaması yerine gelişim temelli değerlendirme sistemine geçmişti. Bu kapsamda 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine "Öğrenci Gelişim Raporu" verilmeye başlanırken, 3 ve 4. sınıf öğrencileri için klasik karne uygulaması sürdürülmüştü. Ancak 1 ve 2. sınıflara dağıtılan gelişim raporlarında Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına ve Türk Bayrağına yer verilmemesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

GERİ ADIM ATTILDI

Eğitimciler ve bazı veliler uygulamayı eleştirirken, MEB yeni sistemin öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini bütüncül şekilde değerlendirmeyi amaçladığını öne sürmüştü.

Cumhuriyet'teki habere göre, bu yıl öğrencilere dağıtılan gelişim raporlarında Atatürk görseli yer aldı. Veliler ve öğretmenler kararı olumlu karşılarken, gelen tepkiler üzerine uygulamada geri adım atıldığı değerlendirmesi yapıldı.