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Halk TV Türkiye Asansör boşluğuna düştü: 29 yaşındaki işçi ağır yaralandı

Asansör boşluğuna düştü: 29 yaşındaki işçi ağır yaralandı

Bursa'da çalıştığı sandalye imalathanesinde asansör boşluğuna düşen 29 yaşındaki Nihat T. ağır yaralandı.

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Asansör boşluğuna düştü: 29 yaşındaki işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 29 yaşındaki Nihat T., çalıştığı imalathanede yaklaşık 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde bulunan sandalye imalathanesinde çalışan Nihat T., asansörün bulunduğu kata geldiğini düşünerek adım attı.

Asansör boşluğuna düştü: 29 yaşındaki işçi ağır yaralandı - Resim : 1

Ancak kabinin katta olmadığını fark edemeyen işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya ilk müdahale, sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Asansör boşluğuna düştü: 29 yaşındaki işçi ağır yaralandı - Resim : 3

Ağır yaralanan 29 aşındaki işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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