Makineye sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Olay, saat 22.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'de bulunan sunta üretim tesisinde meydana geldi. Fabrikada çalışan Çetin Durmuşali, henüz belirlenemeyen nedenle helezon konveyör makinesine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Durmuşali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI, HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Durmuşali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde, 54 yaşındaki işçinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Durmuşali'nin cansız bedeni, otopsi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, işçinin makineye nasıl sıkıştığının belirlenmesi için çalışma yürütüyor.

DHA