Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Makineye sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Makineye sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Kayseri'de sunta üretim tesisinde helezon konveyör makinesine sıkışan işçi Çetin Durmuşali (54), hayatını kaybetti.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Makineye sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Olay, saat 22.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'de bulunan sunta üretim tesisinde meydana geldi. Fabrikada çalışan Çetin Durmuşali, henüz belirlenemeyen nedenle helezon konveyör makinesine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Durmuşali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kolunu silindir makinesi kaptıran işçi metrelerce savruldu: KurtarılamadıKolunu silindir makinesi kaptıran işçi metrelerce savruldu: Kurtarılamadı

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI, HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Durmuşali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde, 54 yaşındaki işçinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Durmuşali'nin cansız bedeni, otopsi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, işçinin makineye nasıl sıkıştığının belirlenmesi için çalışma yürütüyor.

DHA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kayseri İş Cinayeti
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro