Arjantin’de yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti! Suç örgütü elebaşı 53’üncü duruşmada ilk kez konuştu

Serkan Kurtuluş hakkında Türkiye’de “tasarlayarak öldürme”, “kasten öldürme”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tehdit”, “nitelikli yağma”, “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “silahla yağma” gibi 33 suçtan kırmızı bülten kararı bulunuyordu.

2020 yılında Arjantin’de yakalanan Kurtuluş, iade işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçen ay İstanbul’a getirildi.

53’ÜNCÜ DURUŞMADA SEGBİS’LE SAVUNMA YAPTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 yılında hazırlanan ve İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame kapsamında açılan davanın 53’üncü duruşmasında Kurtuluş’un ilk ifadesi alındı. Tutuklu sanık Kurtuluş duruşmaya SEGBİS üzerinden katılırken, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

“SUÇ ÖRGÜTÜ KURMADIM”

Savunmasına hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve 11 Haziran 2020’de Arjantin’de tutuklandığını belirterek başlayan Kurtuluş, iadesinin 26 suç kapsamında istendiğini söyledi. Bu süreçte başka dosyaların da birleştirildiğini belirten Kurtuluş, yalnızca iadesine konu edilen suçlara ilişkin savunma yapacağını ifade etti.

Mahkeme başkanının “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamasına ilişkin sorusuna Kurtuluş, “Suç örgütü kurmadım” diyerek yanıt verdi.

“HİÇBİR DETAY, KANIT VE DELİL YOK”

Mahkeme başkanının sosyal medya paylaşımları hakkındaki soruyu da yanıtlayan Serkan Kurtuluş, "Sosyal medya hesabım yok. Ama adıma iyi veya kötü niyetli sayfalar açıldı. O dönemde kullandığım bir sanal medya hesabım yoktu" dedi. Bir aileden haraç istediğine yönelik suçlamaları da kabul etmeyen Kurtuluş, "İddianamede haraç istediğim söyleniyor. Fakat dosyanın hiçbir aşamasında bununla ilgili hiçbir detay, kanıt ve delil yok. Bu insanların çoğunun evi ve arabası bile yoktu. Bu insanlardan haraç almak için neden bu kadar eylem yaptırayım? Ailenin başka husumetleri var ama emniyet bununla ilgili çalışma yapmadı" ifadelerini kullandı.

DAVA ERTELENDİ

Savcı, duruşmada verdiği mütalaada Serkan Kurtuluş'un tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti ara karar için 15 dakika ara verdi. Ardından mahkeme başkanı, Kurtuluş'un kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tutukluluğunun devamına karar verdi. Ayrıca mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini isteyip davayı 20 Kasım'a erteledi. (DHA)