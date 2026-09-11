Fenerbahçe'de İsmail Kartal vazgeçmedi: İlk teknik direktör adayı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Roma'yı konuk eden Fenerbahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen İsmail Kartal görevinden istifa etti.

İSMAİL KARTAL KARARINDAN DÖNMEDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediklerini söylese de İsmail Kartal geri adım atmadı. Antrenmana çıkmayan İsmail Kartal yönetime kararının kesin olduğunu bildirdi ve ayrılık gerçekleşti.

İLK ADAY ANTONIO CONTE

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu için ilk adaylar belli oldu. Fenerbahçe'de seçim öncesi de adı sık sık gündeme gelen Antonio Conte ilk sırada yer alıyor.

MONTELLA DA LİSTEDE

Adaylar arasında A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella yer alsa da Uluslar Ligi maçları öncesi böyle bir ayrılığın yaşanması beklenmiyor.

DIRK KUYT DEVAM EDEBİLİR

Sezona İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak başlayan Dirk Kuyt'ın teknik direktör koltuğuna geçebilme ihtimali bulunuyor. Hollandalı teknik adam, Gaziantep FK maçında takımın başında olacak.

AYKUT KOCAMAN İHTİMALİ

Yerli adaylar arasında ise ilk sırada Aykut Kocaman bulunuyor. Seçim öncesinde Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ile anlaşsa da son anda ibre İsmail Kartal'a dönmüştü. Abdullah Avcı ve Volkan Demirel de adaylar arasında yer alıyor.