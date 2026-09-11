Annesine "Kızın evde yok" dediler! 2 aylık hamile kadının aynı evden cenazesi çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Çiçekliyurt Mahallesi'nde 20 Haziran akşamı şüpheli bir kadın ölümü meydana geldi. 2 çocuk annesi ve 2 aylık hamile olan 23 yaşındaki Nurcan Akpirinç, dini nikahla birlikte yaşadığı M.A. ile tartıştıktan sonra annesini arayarak babaevine dönmek istediğini söyledi.

Kızlarından bir daha haber alamayan aile, Akpirinç'in yaşadığı eve gittiğinde "Nurcan evde yok" yanıtını aldı. Aile evden uzaklaştırıldıktan yaklaşık 2 saat sonra ise 23 yaşındaki kadının aynı evin misafir odasında asılı halde bulunduğu haberi geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Akpirinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, aile şikayetçi oldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇİFT HATLI HALAT İNCELEMEDE

Otopsi tutanağında Nurcan Akpirinç'in kesin ölüm nedeninin henüz belirlenmediği kayıtlara geçti. Genç kadının ölüm nedeninin tespiti amacıyla toksikolojik ve histopatolojik incelemeler yapılmak üzere kan ve doku örnekleri alındı.

Tutanağa göre, Akpirinç'in boyun bölgesinden elde edilen çift hatlı halat delil poşetine konularak kriminal incelemeye gönderildi. Kesin ölüm sebebi, laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

"ANNEME EVDE OLMADIĞINI SÖYLEDİLER, TELEFONUNU KIRDILAR"

Nurcan Akpirinç'in ablası Pınar Akpirinç (25), kardeşinin bulunduğu evden annesinin bilinçli şekilde uzaklaştırıldığını belirterek olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Kız kardeşim 4 yıldır evliydi. 29 Haziran'da 4'üncü yıllarına gireceklerdi. 2 tane çocuğu vardı ve hamileydi. 20 Haziran akşam saat 9 gibi biz kardeşimin vefat haberini aldık. Kardeşim o gün ortadan kaybolmadan önce, 15.05'te annemi arıyor. Evde eşiyle tartıştıklarını, kocasının onu aldattığını, kızlarla görüntülü konuştuğunu, bu yüzden tartışma çıktığını ve kavga ettiklerini söyleyip, eve gelmek istediğini söylemiş. Daha önceden de geldiği için annem de ona korktuğunu ve bir kayınbiraderinin evine gitmesini söylemiş.

Akşam 18.50'de kardeşimin en büyük kayını benim babamı arıyor. Babamdan annemin numarasını istiyor. Annemi arayıp Nurcan'ın onun yanında olup olmadığını söylüyor. Annem de 'Yok' diyor ve telefonu kapatıyor. 5-10 dakika sonra tekrar arıyor. 'Eğer sizdeyse jandarmaya haber vereceğim, kötü olacak' gibi konuşuyor. Annem de kalkıp evlerine gidiyor. Annem evlerine gittiklerinde kardeşimin kayınbabası balkonda oturmuş, yarı çıplak bir şekilde, sırılsıklam ve rengi benzi atmış bir şekilde oturuyormuş. Annemi gördüğü gibi eşine, 'Nurcan'ın annesi geldi' diye seslenmiş. Nurcan'ın kaynanası içeriden hızlı bir şekilde aşağı inmiş ve her yere baktıklarını, Nurcan'ın evde olmadığını söylemiş. Annem de ona, 'Koca kız nereye gitmiş olabilir? Getirin telefonu arayalım' diyor. O sırada kocası geliyor ve 'Ben telefonunu kırdım' diyor. Annem de ona, 'Karın hamile 2 çocuğun var. Utanmıyor musun kızlarla konuşmaya' diyor. Kaynanası annemi bir şekilde geri eve gönderiyor. Annem eve geliyor. Akşam 9 gibi başkalarından kardeşimin vefat haberini alıyoruz ve öğreniyoruz ki kardeşim evin içinde asılı."

"KOCASI VE KAYINBABASI 2 GÜN, KAYNANASI 6 GÜN SONRA İFADEYE GİTTİ"

Kardeşinin şüpheli ölümünden önce kayınvalidesi tarafından tehdit edildiğini mesajla bildirdiğini aktaran Pınar Akpirinç, olayın ardından hiçbir şüphelinin gözaltına alınmamasına dikkat çekti:

"15.05'te bize haber veriyor, 'Ben kavga ettim' diyor, akşam 9'da da Nurcan'ın vefat haberini alıyoruz. Nurcan'ın süt emen kızı var. Nereden baksanız 4-5 saatlik bir süre var. Bu bebek hiç mi acıkmadı? Hiç mi susamadı? Hiç mi bunlar 'Annesi nerede' demedi? Kardeşim vefat etmeden bir iki hafta öncesinden hamilelik haberini alıyor. Doktora gidiyor. Doktor hamile olduğunu söyleyince bana mesaj atıp 'Hamileyim' dedi. Ben de kardeşime, 'Gözünüz aydın, ne güzel bir haber' dedim. Bana attığı mesaj şu; 'Pınar, kaynanam beni öldürecek.' Evinde mutlu olan bir insan kalkıp bu mesajı atar mı?

Olayın ardından gece kocası kaçıp gitmişti. Kocası şehri terk etmişti. Kimse gözaltına alınmadı. Biz gittik ve şikayet ettik. Kocası ve kayınbabası 2 gün sonra ifadeye gitti, kaynanası 6 gün sonra gitti. O gün çok saçma şeyler yaşandı. İntihar ya da cinayet fark etmiyor. O evden bir ölü çıktı, bir ceset çıktı. Nasıl o evdekiler gözaltına alınmaz? Bir ifadelerine başvurulmaz? İntihar gibi görünüyor ama bu kız niye intihar etti? Ölüm sebebi yazmıyor raporda. Çocuklarından erkek olanı kaynanasında, kızı ise başka ilçede halasının yanında. Her ikisini birbirinden ayırdılar. Onlar bile şu an beraber büyümüyor. Benim ve ailemin talebi bir an önce olayın açıklığa kavuşması ve karşı tarafın cezalarını çekmesidir."

"KOCASI VE AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Kızının ölümünün aydınlatılmasını isteyen baba Hasan Akpirinç (53) ise sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Kızımın ölümüyle ilgili önce annesine haber veriyor, tartıştıklarını söylüyor. 4-5 saat önce ondan sonra akşam civarları kayınbiraderi beni arıyor, 'Annesinin numarasını ver arayayım' diyor. Ondan sonra annesini arıyor ve 'Kızınız kayıp' diyor. Sonra öğreniyoruz ki hayatını kaybetmiş şüpheli bir şekilde. Kocası ve ailesinden şikayetçiyim."