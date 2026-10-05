Ankara'da korkunç olay: 3,5 aydır otelde kalıyordu, genç kadın 6'ncı kattan düştü!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dehşet verici bir olay meydana geldi. Sezenler Sokak’ta bulunan bir otelin 6’ncı katından park halindeki bir otomobilin üzerine düşen Nazlı Gül G. ağır yaralandı. Çevredekilerin büyük korku yaşadığı olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

3,5 AYDIR OTELDE KALIYORDU

Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya ilçesi Sezenler Sokak’taki bir otelde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, söz konusu otelde 3,5 aydır tek başına konakladığı öğrenilen Nazlı Gül G., 6’ncı kattaki odasının penceresinden cadde üzerinde park halinde duran bir otomobilin üzerine düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Nazlı Gül G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

DEHŞET ANLARINA TANIK OLAN GÖRGÜ ŞAHİDİ KONUŞTU

Olayın tanıklarından Abdulkadir Otar, yaşanan dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"O esnada otopark bölgesindeydim. Aniden büyük bir gürültü duyunca sesin geldiği yöne koştum. Otomobilin tavanında yatan genç bir kadın gördüm. Hemen sağlık ekiplerine haber verdim. Ekipler hızlıca gelip müdahale etti ve hastaneye götürdü. Polisler de bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Kadın ambulansa bindirilirken hayattaydı ve hareket ediyordu ancak durumu oldukça ağırdı"

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen korkunç olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)