Engelli kadınlar yıllarca cinsel istismara maruz kaldı! Güney Kore'yi sarsan bakım evi skandalı

Güney Kore'de engelli kadınların kaldığı bakım merkezinde yıllarca süren cinsel istismar iddiaları ülkeyi ayağa kaldırdı. İncheon'un Ganghwa bölgesindeki Saekdongwon adlı tesiste kalan kadınların, kurum müdürü Kim tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığı ortaya çıktı. İlk aşamada birkaç mağdur üzerinden yürütülen soruşturma, kapsamlı incelemeler sonrasında çok daha büyük bir tabloyu ortaya çıkardı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, kurumun eski müdürü Kim'i üç engelli sakine yönelik cinsel saldırı ve bir mağdura yönelik fiziksel saldırıdan suçlu buldu. Kim'e 15 yıl hapis cezası verilirken, ayrıca çocuk, genç ve engellilere hizmet veren kurumlarda 10 yıl çalışmasının yasaklanmasına ve üç yıl denetimli serbestliğe hükmedildi. Kim ise suçlamaları kabul etmedi ve 4 Eylül'de karara itiraz etti.

19 KİŞİ CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Ancak mahkeme dosyasına yansıyanlar, soruşturmanın yalnızca üç mağdurla sınırlı olmadığını gösterdi. Güney Koreli yetkililerin talebiyle hazırlanan kapsamlı incelemede, tesiste halen kalan 17 kadın ile daha önce kurumdan ayrılan iki kadın olmak üzere 19 kişinin cinsel istismar yaşadığını anlattığı belirlendi.

Araştırmacılar, ağır zihinsel ve gelişimsel engelleri nedeniyle kendisini sözlü olarak ifade etmekte zorlanan kadınların durumunu değerlendirmek için yalnızca klasik görüşme yöntemlerine başvurmadı; oyun, görsel seçimler ve gözlem gibi yöntemler de kullanıldı.

BİR YARA, YILLARIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Olayın kamuoyuna yansımasını sağlayan isimlerden biri, 2016 yılında Saekdongwon'a yerleştirilen Seo Mi-hyeon oldu.

40'lı yaşlarındaki Seo'nun anlatımına göre, kuruma geldikten kısa süre sonra Kim geceleri veya sabahın erken saatlerinde odasına girerek kendisine cinsel saldırıda bulunmaya başladı. Kadın, kurum içerisinde yaşadıklarını anlatabileceği ve kendisini koruyabilecek kimsenin olmadığını düşünerek uzun süre sessiz kaldı.

Yıllar boyunca devam ettiği belirtilen istismar, Şubat 2025'te yaşanan olayın ardından açığa çıktı.

Seo, Kim'in yeniden kendisine saldırmaya çalıştığını ve kendisini korumaya çalışırken kurum müdürünün başına cam bardak fırlattığını anlattı. Yaralanan kadın hastaneye götürüldü ve başına dikiş atıldı. Ancak ailesine olayın nasıl meydana geldiği konusunda bilgi verilmedi.

Seo'nun annesi kızının yaralanmasının nedenini öğrenmek için güvenlik kamerası görüntülerini görmek istedi. Kurum yönetimi ise görüntüleri paylaşamayacağını söyledi. Bunun üzerine anne kızını tesisten çıkardı.

Seo'ya bir daha kuruma dönmesine gerek olmadığı söylendikten sonra kadın, annesine yıllardır yaşadıklarını anlattı. Annenin polise başvurmasıyla soruşturma genişledi ve başka kadınların da benzer iddiaları olduğu ortaya çıktı.

Seo'nun polis ifadesinde yaşadıklarını anlatırken, “Kalbim acıdığı için hikayemi anlatmaya geldim” dediği aktarıldı. Yıllar boyunca nasıl dayandığı sorulduğunda ise cevabı kısa oldu: “Sadece katlandım.”

SORUŞTURMA BÜYÜDÜ, MAĞDUR SAYISI ARTTI

Polisin ilk soruşturmasında altı mağdurun ifadeleri suçlamalar açısından dikkate alındı. Daha sonra yapılan araştırmada ise 19 kadın için cinsel istismara işaret eden bulgulara ulaşıldı.

Yetkililer, Saekdongwon'da 2008'den bu yana kalan 87 engelli birey ile 152 çalışanı kapsayan daha geniş bir inceleme yürüttü. Bu süreçte cinsel saldırının yanı sıra fiziksel şiddet ve hukuka aykırı alıkoyma gibi başka istismar iddialarına ilişkin de bulgular ortaya çıktı.

Hatta soruşturmanın bir aşamasında altı çalışanın da tesiste kalanlara yönelik şiddet ve diğer kötü muamelelerde bulunduğuna ilişkin iddialar gündeme geldi. Bu nedenle dosyanın yalnızca kurum müdürüyle sınırlı kalmadığı görüldü.

Mahkeme sürecinde bazı mağdurların Kim'e “baba” diye hitap etmeye zorlandığı da ortaya çıktı.

MAHKEME İFADELERİ TUTARLI BULDU

Kim'in savunması ise mağdurların anlatımlarının güvenilir olmadığı yönündeydi. Ancak mahkeme, mağdurların ifadelerinin ayrıntılı ve tutarlı olduğunu değerlendirdi.

Özellikle ağır zihinsel engeli bulunan kişilerin olayların tarihini veya ayrıntılarını her zaman geleneksel biçimde anlatamamasının, yaşananların gerçek olmadığı anlamına gelmeyeceği vurgulandı. Mahkeme, mağdurların anlatımlarını yüz ifadeleri, jestleri ve olaylara ilişkin somut ayrıntılarla birlikte değerlendirdi.

AĞIRLAŞTIRICI UNSUR

Mahkeme kararında Kim'in, engelli bireylerin haklarını koruması ve istismarı önlemesi gereken bir konumda olmasına rağmen güç dengesizliğini kullanarak mağdurları kendi cinsel arzularını giderecek araçlara dönüştürdüğü belirtildi. Hakim ayrıca suçların, mağdurların en güvenli şekilde korunması gereken bir yaşam merkezinde işlenmiş olmasının ağırlaştırıcı bir unsur olduğuna dikkat çekti.

Ancak dosyanın tamamında mahkeme tüm suçlamaları aynı şekilde kabul etmedi. Bir mağdurla ilgili olayda cinsel saldırı ve engelli refakatindeki kişiye yönelik tecavüz suçunun gerekli hukuki şartlarının oluşmadığı değerlendirilirken, aynı olay bakımından Engellilerin Refahı Yasası'nın ihlal edildiğine hükmedildi.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Dosyanın en çarpıcı noktalarından biri ise araştırmalarda 19 kişi için istismar şüphesi ortaya çıkmasına rağmen mahkemenin önüne yalnızca sınırlı sayıdaki mağdurun dosyasının gelmesi oldu.

Güney Kore basınında yer alan değerlendirmelere göre ağır engelli bazı kadınların yaşadıklarını tam cümlelerle anlatmakta zorlanması, soruşturma makamlarının suçları kanıtlamasını güçleştirdi. Araştırmacılar bu nedenle sözlü iletişimin yanı sıra farklı yöntemler kullanarak mağdurların yaşadıklarını ortaya çıkarmaya çalıştı.

Bu durum, Güney Kore'de engelli bireylerin bakım kurumlarında güvenliği ve adalete erişimi konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Kim hakkında verilen 15 yıllık hapis cezası bu nedenle dosyanın son noktası olarak görülmüyor. Kim'in temyiz başvurusu bulunurken, soruşturmalarda adı geçen diğer olası mağdurlar ve geçmişte tesiste kalan kişilere ilişkin iddiaların da yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.