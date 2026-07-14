Anayasa profesörü hem "illegal" hem "gayrimeşru" deyip Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını açıkladı

Anayasa profesörü Tolga Şirin, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun konumunu Alman sosyolog Max Weber'in "meşru yönetimin üç tipi" teorisi üzerinden değerlendirdi.

Şirin, Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetini hukuktan, karizmadan, gelenekten ya da parti tabanının iradesinden alamadığını söyledi. Muhalefetin bir "gayrimeşruluk krizi" içinde olduğunu belirterek uyardı.

HEM "İLLEGAL" HEM "GAYRİMEŞRU" DEYİP KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKANLIĞINI AÇIKLADI

Prof. Dr. Tolga Şirin T24'te kaleme aldığı yazıda, Weber'in siyasi otoriteyi karizmatik, geleneksel ve rasyonel/yasal meşruiyet olmak üzere üç başlık altında incelediğini hatırlattı. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını değerlendiren Şirin, mutlak butlan kararının "şeklen hukuki görünse de rasyonel-yasal meşruiyet üretmediğini" belirterek illegallik vurgusu yaptı.

Kararın birçok hukukçu tarafından eleştirildiği ve kamuoyunda geniş kabul görmediğini de hatırlatan Şirin, Kılıçdaroğlu'nun güncel delege iradesiyle seçilmediğini belirterek parti içi demokratik meşruiyetin de yeniden üretilmediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun Weber'in tanımladığı anlamda karizmatik lider özellikleri taşımadığını da ifade eden Şirin, uzun siyasi kariyerine rağmen geniş kitleleri peşinden sürükleyen bir liderlik profili oluşturamadığını vurguladı. Seçim performansı ve kamuoyu algısının da bu değerlendirmeyi desteklediğini ifade etti.

Geleneksel meşruiyet açısından da Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tarihsel ve ideolojik çizgisinin doğal temsilcisi olarak görülmediğini belirten Şirin, parti tabanında bu yönde güçlü bir kabul oluşturamadığının altını çizdi.

Tolga Şirin, değerlendirmesinin sonucunda Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetini hukuktan, karizmadan, gelenekten ya da parti tabanının iradesinden alamadığını söyledi.

Muhalefetin bir "gayrimeşruluk krizi" içinde olduğunu belirten Şirin, Weber'in siyaseti kişisel iktidar aracı haline getiren siyasetçilere ilişkin uyarılarına atıfta bulunarak, bu krizden çıkış için yeni bir siyasi yapılanmaya ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.