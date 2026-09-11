Amedspor-Trabzonspor maçından sonra ırkçı ifadeler kullanmıştı! Tutuklandı, "pişmanım" dedi

Amedspor-Trabzonspor maçı sonrası taraftar otobüsünde yaptığı nefret içerikli konuşmayla gündeme gelen kişi tutuklandı. “En iyi Kürt ölü Kürttür” sözleriyle tepki çeken şüphelinin, ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Süper Lig’in 3. haftasında 31 Ağustos’ta Diyarbakır’da oynanan Amedspor-Trabzonspor karşılaşması, maç sonrasında yaşanan olaylarla da gündeme gelmişti. Amedspor’un 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüste çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı.

IRKÇI İFADELER KULLANMIŞTI

Görüntülerde bir kişinin Kürtleri ve Kürtçe konuşanları hedef alan ağır ifadeler kullandığı görülüyordu. Şahıs, “Kürtlerin en iyisi ölüp mezara girendir” derken, Kürtçe konuşan kişilere yönelik de “Konuşturmayacaksın” ve “Tut yakasından at dışarıya” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Görüntüler kamuoyunda büyük tepki toplarken Amedsporlu Hukukçular Derneği de şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

GÖZALTININ ARDINDAN TUTUKLANDI

Sosyal medyada görüntülerin yayılmasının ardından kimliği belirlenen kişi gözaltına alındı. Daha önce kamuoyuna yansıyan bilgilerde, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı işlemi uygulandığı belirtilmişti.

Amida Haber’in ulaştığı bilgilere göre ise şüpheli, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıktan sonra bir günlük sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan kişi, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“O GÜN KENDİMDE DEĞİLDİM, PİŞMANIM”

Şüphelinin hakimlik sürecine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı. Amida Haber’in aktardığı bilgilere göre kişi ifadesinde aslen Bursalı olduğunu, bir süredir iş nedeniyle Trabzon’da yaşadığını söyledi.

Eşinden boşanmasının ardından psikolojik sorunlar yaşadığını öne süren şüphelinin, otobüste yaptığı konuşmaya ilişkin “O gün kendimde değildim, pişmanım” dediği öğrenildi.

Şüpheli, görüntülerde Trabzonspor taraftarı olduğu iddia edilen kişi olarak yer almıştı. Videonun ortaya çıkmasının ardından Amedsporlu Hukukçular Derneği, Kürt halkını hedef alan ifadeler nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “halkı alenen aşağılama” yönünden işlem yapılmasını talep etmişti.

SİYASİLERDEN DE TEPKİ GELDİ

Olayın ardından siyasiler ve çeşitli çevrelerden de tepki gelirken, gözaltı kararı kamuoyuna yansımıştı. Mehmet Metiner, şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak Adalet Bakanı Akın Gürlek’e teşekkür etmişti.

Şüphelinin tutuklanmasıyla birlikte maç sonrası otobüste kayda alınan nefret söylemleriyle ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.