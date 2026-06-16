Almanlar Türkiye'yi uyardı! Fay kırıla kırıla İstanbul'a doğru geliyor

İstanbul için konuşulan deprem felaketi senaryoları, 23 Nisan 2025 tarihli 6.2'lik depremin ardından daha düşük seviyelerin mümkün olduğu görüşüne yöneldi. Marmara'daki deprem hareketliliği Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da dikkat çekerken Almanların deprem çalışmasının sonucu ortaya çıktı.

Almanya'dan gelen raporu değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, çalışmanın sorunlu kısmını açıklayarak değerlendirmelerini paylaştı.

FAY KIRILA KIRILA İSTANBUL'A DOĞRU GELİYOR

Almanya Jeobilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) tarafından yayımlanan yeni çalışma, Marmara Denizi’ndeki deprem kırılmalarının batı-doğu yönünde İstanbul'a doğru geldiğine işaret ederken, Avcılar ve Adalar segmentlerine ilişkin dikkat çekici bir tartışmayı da yeniden gündeme taşıdı.

Araştırmada, Avcılar segmentinin yaklaşık 5,8 büyüklüğünde, Adalar segmentinin ise yaklaşık 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğu değerlendirilirken, her iki yaklaşım da söz konusu segmentlerin yüzeyde kilitli olduğu varsayımına dayanıyor.

Ancak deprem uzmanlarının üzerinde durduğu alternatif senaryoya göre, Marmara’daki yüksek ısı akısı ve ince sismik kabuk yapısı nedeniyle bu segmentler derinlerde “creep” olarak adlandırılan sessiz kayma hareketi gerçekleştiriyor olabilir. Bu durumda fay hattında biriken gerilimin bir kısmı deprem üretmeden boşalabilir.

ALMANLAR TÜRKİYE'Yİ UYARDI!

Uzmanlar, derinde gerçekleşen aseismik kaymanın varlığının doğrulanması halinde Marmara’da beklenen büyük depremin büyüklüğünün daha düşük seviyelerde kalabileceğini belirtiyor. Buna göre gerilimin bir bölümünün derin katmanlarda boşalması durumunda, olası İstanbul depreminin büyüklüğü 7'nin altında gerçekleşebilir.

Söz konusu ihtimalin henüz kesinlik kazanmadığı vurgulayan deprem uzmanları, Avcılar ve Adalar segmentlerinin derin kesimlerde de kilitli olup olmadığını ya da sessiz kayma yoluyla enerji boşaltıp boşaltmadığını belirlemek için GPS ölçümleri, deniz tabanı gözlemleri, mikrodeprem kayıtları ve çeşitli modelleme çalışmaları yürütüyor.

Araştırmacılar, kesin sonuçlara ulaşılana kadar Marmara’daki deprem potansiyeline ilişkin belirsizliğin devam edeceğini ifade ediyor.

OSMAN BEKTAŞ ASIL SORUNUN NE OLDUĞUNU AÇIKLADI

GFZ'nin Marmara Denizi'ne çalışmasını değerlendiren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul depremine yönelik tartışmalarda gözden kaçırılmaması gereken kritik noktaya dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, GFZ'nin araştırmasının deprem kırılmalarının Marmara'da doğuya doğru ilerleyerek İstanbul'a yaklaştığını ortaya koyduğunu belirtti.

Ancak asıl önemli sorunun Avcılar ve Adalar segmentlerinin derin kesimlerinde "creep" olarak adlandırılan sürünme (sessiz kayma) hareketinin gerçekleşip gerçekleşmediği olduğunu vurgulayan Bektaş, yüksek ısı akısı ve ince sismik kabuk yapısı nedeniyle bu segmentlerin yüzeyde kilitli, derinde ise yavaş kayıyor olabileceğini ifade etti.

Bektaş'a göre, eğer derinlerde sessiz kayma gerçekleşiyorsa fay hattında biriken gerilimin bir bölümü deprem üretmeden boşalabilir. Bu durumda Marmara'da beklenen büyük depremin büyüklüğünün, araştırmanın ortak yazarlarının öngördüğü 7 büyüklüğünün altında kalabileceği değerlendiriliyor.

Prof. Dr. Bektaş, İstanbul depremine ilişkin senaryoların sağlıklı şekilde ortaya konulabilmesi için Avcılar ve Adalar segmentlerinin derin yapısının daha ayrıntılı araştırılması gerektiğine işaret etti.