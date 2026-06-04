Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir YouTube yayınında Türkiye'deki fay hatları ve muhtemel deprem senaryolarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bilim dünyasındaki genel kanıdan farklı tespitler sunan Üşümezsoy, hem beklenen büyük İstanbul depremi iddialarına yanıt verdi hem de sismik hareketliliğin yoğunlaştığı bölgeleri tek tek sıraladı.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY DEPREM BEKLEDİĞİ YERİ AÇIKLADI

Üşümezsoy, Türkiye genelindeki fay hatlarını yorumlarken Denizli ve Pamukkale bölgesine dikkat çekti.

Denizli ve Pamukkale bölgesini ayıran fay hattının aktif göründüğünü belirten Üşümezsoy, geçmişteki büyük kırılmaları hatırlatarak bu hattın en az 6, hatta 6,5 büyüklüğüne ulaşabilecek bir deprem riski taşıdığını söyledi.

Üşümezsoy, muhtemel sarsıntının bölgede çok şiddetli bir şekilde hissedileceğine dikkat çekerek uyarıda bulundu.

"EN AZ 6,5'LİK RİSKİ VAR"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Pamukkale ve Denizli'ye doğru giden fay hattı aktif gözüküyor. Burada en az 6, hatta 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var” dedi.

Sismik hareketliliğin sürdüğü diğer illeri açıklayan Üşümezsoy, beklenen İstanbul depremi senaryoları hakkında da şunları söyledi:

Malatya: 6 Şubat depremlerinde Pötürge fayının tamamen kırılmadığını ve buradaki sıkışmanın sürdüğünü belirten Üşümezsoy, fayın doğuya doğru hareket etmesi durumunda 6,5'e yakın bir deprem üretebileceğini ifade etti.

Adana: Adanalıların tedirgin olmaması gerektiğini söyleyen Üşümezsoy, Doğu Anadolu Fayı'nın şehirden geçtiği iddialarını reddetti. Bölgede en fazla 6,1 veya 6,2 büyüklüğünde sarsıntılar olabileceğini ve büyük bir yıkım beklemediğini dile getirdi.

İstanbul: Büyük İstanbul depremi senaryolarına karşı çıkan Üşümezsoy, kentte 7 ve üzeri büyüklükte bir sarsıntı beklemediğini açıkladı. Marmara'nın doğusunda tek parça dev bir fay olmadığını savunan yer bilimci, İstanbul için en fazla 6,2 büyüklüğünde bir depremden söz edilebileceğini belirterek diğer felaket senaryolarını reddetti.