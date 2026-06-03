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Son dakika | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep'te de hissedildi.

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Son dakika | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 12,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Gaziantep'te de hissedildi.

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KANDİLLİ DE 4.4 DEDİ

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre ise; Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 13:12 olarak açıklanırken derinliği 6.1 km olarak kaydedildi.

deprem

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"EKİPLER SAHA TARAMALARINA DEVAM EDİYOR"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Ünlüer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Pazarcık ilçemizde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarı ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.”

deprem

DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır. İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:

Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.

Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.

Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kahramanmaraş Deprem
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