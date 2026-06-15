Zam bekleyen emekliye ilk kez müjdeyi verdi: Tek şartı açıkladı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemelerine çevrilmişken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan dikkat çeken tahminler geldi. Temmuz ayındaki artışın aslında bir "zam" değil, enflasyon tahribatını gidermeye bir "iyileştirme" olduğunu belirten Yılmaz, emeklinin geçtiğimiz yıldan bu yana beklediği seyyanen zam için beklentileri açıkladı.

ZAM BEKLEYEN EMEKLİYE İLK KEZ MÜJDEYİ VERDİ

Sözcü'den Gülenay Selçuk'un sorularını yanıtlayan Yılmaz, enflasyon oranlarının maaşları nasıl erittiğini anlatarak çarpıcı öngörüler paylaştı. Haziran ayı için %1,36, temmuz için %1,57, ağustos için ise %1,49 enflasyon beklediğini ifade eden Yılmaz, 2026'dan 2027'ye girerken son 6 aylık enflasyonun %9,26, yıl sonu total enflasyonunun ise %29,14 seviyesinde gerçekleşeceğini ve bu kısır döngüde maaşların erimeye devam edeceğini vurguladı.

Tahminlerini Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine dayandıran Emin Yılmaz, temmuz ayında netleşecek olan 6 aylık enflasyon farkı tahminlerini ise şu şekilde sıraladı:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: %18,26 oranında enflasyon farkı alacak.

%18,26 oranında enflasyon farkı alacak. Memur ve Memur Emeklileri: %13,94 oranında enflasyon farkı hak edecek.

Maaşlara ek bir "seyyanen zam", "refah payı" veya memur emeklisi ile SSK/Bağ-Kur emeklisi arasındaki farkı kapatacak bir "eşitleme formülü" beklentilerine de değinen Yılmaz, ekonomi yönetiminin mevcut programı doğrultusunda buna olumsuz yaklaştığını vurguladı.

Ancak geçmiş dönemlerde bu tarz ek adımların sadece seçim süreçlerinde atıldığını anımsatan Yılmaz, milyonlarca emeklinin beklediği ek refah payı ihtimalinin yine de olduğunu belirterek uzman tahminleri arasında ilk kez müjdeyi verdi.

TEK ŞARTI AÇIKLADI

Emin Yılmaz, seçimi işaret ederek tek şartı şu sözlerle açıkladı:

"Şu anki tabloya baktığımızda refah payı veya eşitleme gibi bir iyileştirme maalesef düşünmüyorum. Ancak tahminlerim doğrultusunda, bu yılın başında olası bir erken seçim gündeme gelirse, işte o zaman bu tür iyileştirmelerin ve refah payı gibi eklemelerin geleceğini söyleyebiliriz."

ASGARİ ÜCRETLİYE KARA HABERİ VERDİ

Kamuoyunda sıkça tartışılan "Asgari ücrete temmuzda ara zam gelecek mi?" sorusuna da açıklık getiren Emin Yılmaz, bu ihtimalin tamamen ortadan kalktığını net bir dille ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için olağanüstü bir çağrı yapılması gerektiğini ve bu karar alma sürecinin ortalama 4 hafta sürdüğünü hatırlatan Yılmaz, haziran ayının ortasına gelinmiş olmasına rağmen henüz hiçbir adım atılmadığına dikkat çekti.

SGK uzmanı, bu nedenle 28 bin 75 TL seviyesindeki asgari ücret için temmuz ayında herhangi bir iyileştirme beklenmediğini belirtti.