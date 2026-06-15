Emeklinin ÖTV'siz alacağı otomobiller belli oldu: Biri çok yeni ve çok büyük
Emeklinin ÖTV'siz araç alımı için düzenleme teklifi Meclis'ten gelecek yanıtı beklerken sınırlar dahilinde alacağı otomobiller belli oldu. Yerli üretim şartı ve liste fiyatında üst limiti karşılayan araçlardan biri çok yeni ve çok büyük...
Emeklilere ÖTV'siz otomobil alım hakkı tanınmasına yönelik düzenleme teklifleri kamuoyunda gündemdeki yerini koruyor. Kanun teklifi şu an için sadece teklif aşamasında bulunuyor; Meclis Genel Kurulu’ndan geçmediği ve Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor. Ancak düzenleme yasalaşırsa, 2026 yılı için belirlenen 2.873.900 TL'lik üst limit ve en az yüzde 40 yerlilik şartı kapsamında alınabilecek modeller şimdiden netleşti.
EMEKLİNİN ÖTV'SİZ ALACAĞI OTOMOBİLLER BELLİ OLDU
Meclis’e sunulan ÖTV muafiyeti teklifi, sanılanın aksine tüm emeklileri kapsamıyor. Düzenlemeye göre, SSK (4/1-a) işçi emeklileri ve Emekli Sandığı'na bağlı memur emeklileri genel olarak kapsam dışı bırakılıyor.
Kanun teklifinin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, uygulamanın oldukça sınırlı kalacağı ve büyük olasılıkla sadece belirtilen Bağ-Kur emeklilerine fayda sağlayacağı belirtiliyor.
Düzenlemede yer alan "en az yüzde 40 yerli olması" şartı, muafiyet kapsamında tercih edilebilecek marka ve modelleri doğrudan sınırlandırıyor.
Bu kurala göre emeklilerin tercih edebileceği güncel liste şu şekilde şekilleniyor:
- Togg: T10X ve T10F
- Fiat: Egea Sedan, Egea Cross ve Ulysse modelleri
- Toyota: Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR
- Hyundai: i20 ve Bayon
- Renault: Clio, Megane Sedan ve Duster
BİRİ ÇOK YENİ VE ÇOK BÜYÜK
ÖTV muafiyetli araç listesinde en dikkat çeken model ise Renault'nun Türkiye'de yeni tanıttığı yerli SUV modeli Boreal oldu. Geniş yapısıyla öne çıkan bu oldukça yeni model, yüzde 40 sınırını karşıladığı için doğrudan ÖTV muafiyeti listesinde yer alacak.
Renault Boreal'in "Iconic 1.3 TCe" versiyonu, 3.049.000 TL'lik standart liste fiyatıyla 2026 yılı için belirlenen 2.873.900 TL'lik muafiyet üst sınırını aşıyor. Ancak aracın 2.860.000 TL'lik lansmana özel fiyatı yasal sınırın altında kaldığı için, bu dönemde ÖTV muafiyeti kapsamına girebiliyor.
Aracın en üst donanımı olan "1.8 Hybrid Iconic" versiyonu ise 3.399.000 TL'lik fiyatıyla limitlerin üzerinde kaldığından düzenlemeden yararlanamıyor.
Aracın donanım versiyonlarına göre liste fiyatları, lansman indirimleri ve ÖTV muafiyetli tahmini fiyat aralıkları ise şu şekilde şekilleniyor:
|Versiyon
|Standart Liste Fiyatı
|Lansmana Özel Fiyatlar
|Tahmini ÖTV İndirimli Fiyat
|Renault Boreal 1.3 TCe Evolution
|2.379.000 TL
|2.194.000 TL
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Liste Fiyatına Göre: ~1,55 - 1,75 Milyon TL
Lansman Fiyatına Göre: ~1.20 - 1.35 Milyon TL
|Renault Boreal 1.3 TCe Techno
|2.699.000 TL
|2.269.000 TL
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Liste Fiyatına Göre: ~1,75 - 2,00 Milyon TL
Lansman Fiyatına Göre: ~1.25 - 1.40 Milyon TL
|Renault Boreal 1.3 TCe Iconic
|3.049.000 TL
|2.860.000 TL
|
Lansman Fiyatına Göre: ~1.55 - 1.75 Milyon TL
(Standart liste fiyatı 2.873.900 TL limitini aşmaktadır)
|Renault Boreal 1.8 Hybrid Iconic
|3.399.000 TL
|3.399.000 TL
|Her iki fiyat seçeneğinde de 2026 yılı üst limitini aştığı için kapsam dışıdır