Emeklinin ÖTV'siz alacağı otomobiller belli oldu: Biri çok yeni ve çok büyük

Emeklilere ÖTV'siz otomobil alım hakkı tanınmasına yönelik düzenleme teklifleri kamuoyunda gündemdeki yerini koruyor. Kanun teklifi şu an için sadece teklif aşamasında bulunuyor; Meclis Genel Kurulu’ndan geçmediği ve Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor. Ancak düzenleme yasalaşırsa, 2026 yılı için belirlenen 2.873.900 TL'lik üst limit ve en az yüzde 40 yerlilik şartı kapsamında alınabilecek modeller şimdiden netleşti.

EMEKLİNİN ÖTV'SİZ ALACAĞI OTOMOBİLLER BELLİ OLDU

Meclis’e sunulan ÖTV muafiyeti teklifi, sanılanın aksine tüm emeklileri kapsamıyor. Düzenlemeye göre, SSK (4/1-a) işçi emeklileri ve Emekli Sandığı'na bağlı memur emeklileri genel olarak kapsam dışı bırakılıyor.

Kanun teklifinin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, uygulamanın oldukça sınırlı kalacağı ve büyük olasılıkla sadece belirtilen Bağ-Kur emeklilerine fayda sağlayacağı belirtiliyor.

Düzenlemede yer alan "en az yüzde 40 yerli olması" şartı, muafiyet kapsamında tercih edilebilecek marka ve modelleri doğrudan sınırlandırıyor.

Bu kurala göre emeklilerin tercih edebileceği güncel liste şu şekilde şekilleniyor:

Togg: T10X ve T10F

T10X ve T10F Fiat: Egea Sedan, Egea Cross ve Ulysse modelleri

Egea Sedan, Egea Cross ve Ulysse modelleri Toyota: Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR

Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR Hyundai: i20 ve Bayon

i20 ve Bayon Renault: Clio, Megane Sedan ve Duster

BİRİ ÇOK YENİ VE ÇOK BÜYÜK

ÖTV muafiyetli araç listesinde en dikkat çeken model ise Renault'nun Türkiye'de yeni tanıttığı yerli SUV modeli Boreal oldu. Geniş yapısıyla öne çıkan bu oldukça yeni model, yüzde 40 sınırını karşıladığı için doğrudan ÖTV muafiyeti listesinde yer alacak.

Aracın donanım versiyonlarına göre liste fiyatları, lansman indirimleri ve ÖTV muafiyetli tahmini fiyat aralıkları ise şu şekilde şekilleniyor: