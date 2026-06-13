Emeklinin temmuz zammı için ipucu geldi: En düşük ve en yüksekler masada!

Milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran enflasyonu, maaş zamlarının kesinleşmesini sağlayacak.

Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi ise zam oranlarına ilişkin önemli bir ipucu verdi.

Ankete katılan ekonomistler, haziran ayında enflasyonun yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ilk altı aylık enflasyonu yüzde 18,19’a ulaşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı da doğrudan yüzde 18,19 olarak hesaplanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN HESAP KARIŞIK

Memur ve memur emeklilerinin zam hesabında ise toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkı birlikte dikkate alınıyor. Mevcut verilere göre memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının toplamının yüzde 13,93 seviyesine ulaşması bekleniyor. Kesin oranlar haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek.

Tahminlerin gerçekleşmesi halinde halen yaklaşık 61 bin 890 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı 70 bin 511 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük aylığın yaklaşık 31 bin 640 liraya çıkabileceği hesaplanıyor.

MAAŞLARA GÖRE ZAM SENARYOLARI NELER?

Dünya gazetesinin haberine göre, yüzde 18,19’luk zam senaryosuna göre maaş tabloları şu şekilde değişecek:

20 bin TL aylık alan emeklinin maaşı 23 bin 638 TL’ye,

25 bin TL aylık alan emeklinin maaşı 29 bin 548 TL’ye,

30 bin TL aylık alan emeklinin maaşı 35 bin 457 TL’ye,

40 bin TL aylık alan emeklinin maaşı 47 bin 276 TL’ye,

50 bin TL aylık alan emeklinin maaşı ise 59 bin 95 TL’ye yükselecek.

EN DÜŞÜK AYLIK İÇİN TABAN BEKLENTİSİ

Temmuz ayında yalnızca kök maaşlara yapılacak zamlar değil, en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemeler de yakından takip ediliyor. Mevcut durumda ek ödemeler dahil 20 bin lira seviyesinde bulunan taban emekli aylığının, yüzde 18,19’luk artış senaryosunda yaklaşık 23 bin 638 liraya çıkabileceği değerlendiriliyor.

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kesin zam oranları, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonu sonrasında netleşecek.