Profesör İstanbul'un batısındaki suskun fayı anlattı! Rahatlama mı, fırtına öncesi sessizlik mi?

Marmara Denizi’ndeki sismik hareketlilik, Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılında Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Ana Marmara Fayı boyunca gözlenen "olağan dışı sismik suskunluğa" dikkat çekti. Bektaş, "sismik sessizlik tek başına ne rahatlatıcı ne de yaklaşan büyük bir depremin güvenilir habercisi" dedi.

İSTANBUL'UN BATISINDAKİ SUSKUN FAYI ANLATTI!

Prof. Dr. Osman Bektaş’ın değerlendirmelerine göre, Silivri depreminin ardından bölgede alışılagelmişin dışında bir sismik sessizlik yaşanıyor. Bektaş, bu durumun arkasında ise "afterslip" olarak adlandırılan, deprem sonrası sessiz ve yavaş kayma hareketi yatıyor olabileceğini ifade etti.

RAHATLAMA MI, FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK Mİ?

Doğuya doğru ilerleyen bu sessiz kayma hareketi, bölgedeki küçük depremleri baskılayarak geçici bir sessizlik ortamı yarattığını belirten Bektaş, kilitli segmentlerde gerilim birikiminin sürüyor olabileceğini söyledi.

Bektaş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sismik sessizlik tek başına ne rahatlatıcı ne de yaklaşan büyük bir depremin güvenilir habercisidir."