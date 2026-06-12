Alanya'da motosiklet kazası: Üniversiteli Furkan hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci motosiklet kazasında, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Furkan Barış Aksoy yaşamını yitirdi, motosiklette bulunan bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabahın erken saatlerinde Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. ALKÜ ALTSO Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı 1’inci sınıf öğrencisi olan Furkan Barış Aksoy idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet önce yol ortasındaki refüje, ardından da çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Hayatını kaybeden Furkan Barış Aksoy’un cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Genç öğrencinin ani ölümü, okul arkadaşlarını ve ailesini gözyaşlarına boğdu. (DHA)