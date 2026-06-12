Mardin Kızıltepe'de feci kaza: Araçlar hurdaya döndü, 1 Ölü, 4 yaralı var

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Akdoğan Mahallesi Gümüşdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 47 MA 5275 plakalı otomobil ile 55 ARP 58 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda adeta can pazarı yaşandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, hurdaya dönen araçlardaki yaralılara müdahale etti.

74 YAŞINDAKİ KORKMAZ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, araçta bulunan 74 yaşındaki Abdulkadir Korkmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Rojda E., Ahmet B., Zübeyir E. ve Sihem H. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Hastahanede tedavi altına alınan diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Abdulkadir Korkmaz'ın cenazesi ise otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.(DHA)