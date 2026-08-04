AKP'ye geçen Eren Ali Bingöl'e Tuzla'da büyük protesto! Özgür Çelik'ten yürüyüş çağrısı

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AKP saflarına katılmasının yankıları devam ederken, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, düzenlenecek yürüyüşe, "Halkın dediği olur! Tuzla halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor. Ceberrut iktidara boyun eğmeyenler adalet, demokrasi ve cumhuriyet için yürüyor" sözleriyle çağrı yaptı.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden ayrıntıları paylaşarak "Millet İradesine Saygı Yürüyüşü" adı verilen bu yürüyüşe 5 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da Tuzla Askerlik Şubesi önünden başlayacağını duyurdu.

"HALKIN DEDİĞİ OLUR" MESAJI

Vatandaşları sandıktan çıkan iradelerine sahip çıkmaya davet eden Çelik, yaptığı yürüyüş çağrısında şu ifadeler kullandı:

Halkın dediği olur!

Tuzla halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor.

Ceberrut iktidara boyun eğmeyenler adalet, demokrasi ve cumhuriyet için yürüyor.

5 Ağustos Çarşamba 19.00

Tuzla Askerlik Şubesi Önü