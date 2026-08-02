Artık AKP'li Eren Ali Bingöl'e Tuzla'da büyük tepki: Kitlesel protestolar yapılacak

İlçedeki emsal transfer krizinin ardından İBB ile ters düşen Tuzla Belediyesi Başkanı Eren Ali Bingöl, yaptığı son açıklama ile düğümün çözülemediğini belirten bir video yayımladı. Bu videodan sadece bir gün sonra AKP'ye katılan Tuzla Belediyesi Başkanı Eren Ali Bingöl'e tepkiler çığ gibi yağmaya devam ediyor.

KİTLESEL PROTESTOLAR BEKLENİYOR

Eren Ali Bingöl'ün AKP'ye transferinin ardından önümüzdeki günlerde kitlesel protestolar ve basın açıklamaları gerçekleştirmesi bekleniyor.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Tuzla'nın yerel gazetelerinden Çağdaş Tuzla'ya açıklamalarda bulunan CHP'li meclis üyeleri 'Hakkımız helal etmiyoruz' dedi. Belediyenin CHP'li üyeleri Filiz Akyol Akar, Hakan Keleş, Orhan Teymur ve Kenan Albayrak yaptıkları açıklamalarda bu transferin Tuzla halkına ihanet olduğunu söyledi.

Belediye meclis üyelerinden Filiz Akyol Akar yaptığı açıklamada, "Önceki dönem Akp’nin yarattığı ve kendisinin de bir süre devam ettirdiği Tuzla’nın Emsal transferi sorununu AKP’ye geçişine gerekçesi yaptı, yetmedi İBB’yi hedef gösterdi… Peki yıllardır devam eden bu sorunun sorumlularını ortaya çıkarmak için neden çaba göstermedi? neden hukuki olarak bu yolsuzluğun üzerine gitmedi?

İBB’nin denetim yapması görevdir. Varsa hukuksuzlukların hesabını sormak da belediye yönetiminin sorumluluğudur. Vatandaşın mağduriyetini siyasi geçişe gerekçe yapmak yerine, önce sorumluları ortaya çıkartsın… Tuzla halkının imar sorunu; hukuk, şeffaflık ve hesap verebilirlikle çözülür. Tuzla halkının mağduriyeti hiç kimsenin siyasi kariyerinin malzemesi değildir." ifadelerini kullandı.

"TUZLA BU KADAR BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMAMIŞTI"

Tuzla Belediye Meclis Üyesi Kenan Albayrak ise tepki olarak, "Tuzla bu kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşamamıştı. İlkelerin vicdanın merhametin ve adalet duygusunun yitirildiğinin kanıtıdır.

Mecburum diyerek veya mağduriyet yaratarak tuzlalı komşularımızın buna inanacağını beklemek boş bir hayalden ibarettir. O makamlara hiçbirimiz elini kolunu sallayarak tek başına gelmedik onun için gece gündüz çalışan fedakar yol arkadaşlarımızın yılmadan çalışmalarıyla geldik.Bizim o insanlara sözümüz vardı.Yazıklar olsun diyorum.Asıl onların emeklerini hayallerini umutlarını boşa çıkardılar. Bu etik dışı siyasi anlayışa sahip olan hiç kimse birgün kendisine yeniden temiz bir sayfa açılacağını sanıyorlarsa yanılıyorlar.

Zaman bunu daha net gösterecek tarihin her zaman en karanlık ve kirli tarafında hatırlanmak ta var. Şunu belirtmek isterim ki umutlarını heba ettiğin insanların ahını üzerinde taşıyacaksınız. Unutmayın ki ! Gerçeklerin zamanla ortaya çıkması gibi bir huyu vardır." dedi.

"Siyasi ahlak, makamı korumak değil; emanete sadık kalmaktır""

Tuzla Belediye Meclis Üyesi Birsen Tuğsel açıklamasında, "Siyaset, rüzgârın estiği yöne savrulmak değil; şartlar ne olursa olsun inandığı değerlere ve temsil ettiği iradeye sadık kalabilmektir.

Bir siyasetçiyi bulunduğu makama taşıyan yalnızca aldığı oylar değil; temsil etmeyi taahhüt ettiği ideoloji, ilkeler ve seçmene verdiği sözdür. Seçmenin ortaya koyduğu iradeye rağmen kişisel tercihlerle siyasi yön değiştirmek, sandığın emanetine ve seçmenin güvenine sırt çevirmektir.

Siyasi ahlak, makamı korumak değil; emanete sadık kalmaktır. Benim duruşum ise dün neyse bugün de odur. Makamlar geçicidir; ilke, karakter ve vicdan ise bir siyasetçinin asla vazgeçmemesi gereken en büyük değerleridir." ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Meclis Üyesi Orhan Teymur bu hamlenin seçmene karşı büyük bir vefasızlık olduğunu söyledi:

Otuz iki yıllık emeği ve binlerce Tuzlalının iradesini kişisel siyasi hesaplara feda etmek, siyasi tercihin ötesinde seçmene karşı büyük bir vefasızlıktır. Bu kararla haddini aşanlar şunu bilmelidir: Tuzlalılar kendilerine verilen sözü de, o sözden dönenleri de unutmaz.Sözlerimi, Şah Hatayi’nin şu sözüyle bitirmek istiyorum: “Özün eğriyse, yola zararsın."

Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Keleş yaptığı açıklamada “Kendi beceriksizliği, imar çetesi ile çıkar amaçlı iş tutması ileri derece ihanettir. Bu açıkça zübüklüğün tanımıdır.

Akp iktidarına karşı 32 yıl sonra muhalefetin oylarıyla, emekleriyle ve seçmenin iradesiyle seçilip, sonra o iradeyi başka bir partiye taşımaya kalkmak; milletin emanetine sahip çıkmak değil, resmen ona ihanet etmektir.

Bu ihanet kararının hesabını Tuzlalı komşularımız hepsinden soracaktır.

Bu omurgasızlık ve hainliğin karşısında susmayacağız.” dedi.